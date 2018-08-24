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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Зюлте-Варегем
Остенде - Зюлте-Варегем: обзор матча 24 августа 2018
Остенде
24.08.2018, пятница, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
35'
В. Фас
62'
К. Вандендрище
27'
Х. Харбауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Зюлте-Варегем
86'
Желтая карточка
Д. Де Фаув
Желтая карточка
А. Бьелица
83'
80'
Желтая карточка
Т. Дерейк
ГОЛ! 2:1!
К. Вандендрище
62'
Желтая карточка
Б. Капон
59'
Желтая карточка
В. Фас
43'
ГОЛ! 1:1!
В. Фас
35'
34'
Желтая карточка
М. Бодри
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Харбауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
16
Александар Бьелица
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2
40
Ондоа
16
Бьелица
4
Фас
5
Томашевич
27
Капон
55
Канесин
26
Вандендрище
4-2-1-1
1
Боссут
4
Дерейк
3
Бодри
25
Марк
2
Де Фаув
14
де Паув
7
Буффель
10
Бонгонда
99
Харбауи
Остались в запасе
Остенде
Зюлте-Варегем
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Остенде - Зюлте-Варегем
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
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