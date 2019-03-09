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Манчестер Сити - Уотфорд
Манчестер Сити - Уотфорд: обзор матча 09 марта 2019
Манчестер Сити
09.03.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Уотфорд
46'
Р. Стерлинг
50'
Р. Стерлинг
59'
Р. Стерлинг
66'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Уотфорд
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Марез
90'
82'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
М. Бритос
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
80'
66'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Т. Дини
66'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Фемения
66'
Замена
Т. Дини
️️️️
И. Саксесс
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Стерлинг
64'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Сильва
59'
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Марез
50'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
46'
18'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Желтая карточка
К. Уокер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
4
Компани
30
Отаменди
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
20
Силва
3-3-2-2
12
Фостер
22
Янмат
3
Бритос
27
Кабаселе
17
Фемения
6
Капу
25
Масина
6
Дукуре
8
Клеверли
45
Грэй
90
Саксесс
26
Марез
47
Фоден
47
Фоден
26
Марез
19
Стерлинг
10
Сане
10
Сане
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
3
Бритос
20
Кэткарт
20
Кэткарт
3
Бритос
90
Саксесс
14
Дини
14
Дини
90
Саксесс
17
Фемения
10
Деулофеу
10
Деулофеу
17
Фемения
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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