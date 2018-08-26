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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Томь
Краснодар-2 - Томь: обзор матча 26 августа 2018
Краснодар-2
26.08.2018, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Томь
43'
Д. Уткин
58'
И. Кузьмичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Томь
90'
+3
Желтая карточка
А. Клещенко
90'
Замена
Д. Сасин
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Р. Рзаев
️️️️
А. Катрич
90'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
Е. Назаров
83'
Желтая карточка
Е. Назаров
76'
73'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Н. Гвинейский
68'
Желтая карточка
А. Шумских
Замена
И. Парадин
️️️️
Н. Сергеев
64'
62'
Замена
И. Тлупов
️️️️
И. Кузьмичев
Замена
А. Григорян
️️️️
Т. Окриашвили
62'
61'
Желтая карточка
О. Шалаев
58'
ГОЛ! 1:1!
И. Кузьмичев
ГОЛ! 1:0!
Д. Уткин
43'
Вторая желтая
А. Черников
41'
Желтая карточка
А. Черников
33'
Желтая карточка
А. Татаев
18'
16'
Вторая желтая
Я. Казаев
15'
Желтая карточка
Я. Казаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Александр Нагорный
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Краснодар-2
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Сафонов
5
Татаев
9
Назаров
4
Страндберг
23
Бочко
53
Черников
30
Окриашвили
47
Уткин
17
Сергеев
77
Катрич
7
Онугха
4-1-3-1-1
42
Мелихов
23
Зуйков
15
Тихий
24
Клещенко
5
Шумских
18
Шалаев
53
Казаев
98
Гвинейский
78
Калинский
44
Кухарчук
11
Кузьмичев
77
Катрич
96
Рзаев
96
Рзаев
77
Катрич
30
Окриашвили
70
Григорян
70
Григорян
30
Окриашвили
17
Сергеев
2
Парадин
2
Парадин
17
Сергеев
9
Назаров
81
Сабуа
81
Сабуа
9
Назаров
44
Кухарчук
77
Сасин
77
Сасин
44
Кухарчук
98
Гвинейский
16
Ставпец
16
Ставпец
98
Гвинейский
11
Кузьмичев
11
Тлупов
11
Тлупов
11
Кузьмичев
Остались в запасе
Краснодар-2
Томь
20
Рустам Халназаров
ЛВ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Александр Нагорный
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
Остались в запасе
20
Рустам Халназаров
ЛВ
1
Евгений Латышонок
ВР
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
Главный тренер
Александр Нагорный
Статистика матча Краснодар-2 - Томь
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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