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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Армавир
Томь - Армавир: обзор матча 18 августа 2018
Томь
18.08.2018, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
3 : 0
Завершен
Армавир
4'
А. Клещенко
60'
И. Тлупов
80'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Армавир
Желтая карточка
А. Ставпец
90'
+4
Замена
С. Крапухин
️️️️
Н. Калинский
85'
ГОЛ! 3:0!
И. Кухарчук
80'
61'
Замена
З. Макоев
️️️️
А. Соблиров
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
Д. Сасин
61'
ГОЛ! 2:0!
И. Тлупов
60'
Замена
И. Тлупов
️️️️
И. Кузьмичев
60'
59'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Соболь
46'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Э. Лусикян
28'
Замена
Э. Суханов
️️️️
О. Поляков
Замена
А. Лисинков
️️️️
А. Шумских
24'
Желтая карточка
А. Шумских
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Клещенко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Армавир
25
Константин Руденок
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
6
Артем Соболь
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
93
Семен Синявский
ЦФ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Армавир
23
Артем Герасимов
ВР
13
Максим Матюша
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
4-1-2-2-1
42
Мелихов
15
Тихий
5
Шумских
24
Клещенко
23
Зуйков
18
Шалаев
53
Казаев
78
Калинский
77
Сасин
44
Кухарчук
11
Кузьмичев
3-1-4-1-1
25
Руденок
3
Гаджибеков
7
Соблиров
24
Мирошниченко
33
Дышеков
11
Лусикян
90
Поляков
44
Клопков
6
Соболь
77
Романенко
93
Синявский
5
Шумских
44
Лисинков
44
Лисинков
5
Шумских
78
Калинский
36
Крапухин
36
Крапухин
78
Калинский
77
Сасин
27
Мануйлов
27
Мануйлов
77
Сасин
11
Кузьмичев
11
Тлупов
11
Тлупов
11
Кузьмичев
7
Соблиров
88
Макоев
88
Макоев
7
Соблиров
11
Лусикян
54
Соловьёв
54
Соловьёв
11
Лусикян
90
Поляков
18
Суханов
18
Суханов
90
Поляков
6
Соболь
7
Каюмов
7
Каюмов
6
Соболь
Остались в запасе
Томь
Армавир
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
23
Артем Герасимов
ВР
13
Максим Матюша
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
23
Артем Герасимов
ВР
13
Максим Матюша
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
Статистика матча Томь - Армавир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Труд
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