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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Спартак-2
Химки - Спартак-2: обзор матча 12 августа 2018
Химки
12.08.2018, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 3
Завершен
Спартак-2
30'
И. Белоус
20'
И. Гапонов
33'
А. Руденко
45+1'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Спартак-2
85'
Замена
Л. Миронов
️️️️
Н. Тюнин
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
81'
Желтая карточка
М. Яковлев
74'
71'
Желтая карточка
В. Пантелеев
Замена
Р. Болов
️️️️
И. Портнягин
69'
65'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
М. Игнатов
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Филин
64'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Р. Нетфуллин
64'
59'
Желтая карточка
Н. Тюнин
46'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Воропаев
46'
Замена
Н. Тюнин
️️️️
С. Еременко
Замена
М. Петрусев
️️️️
И. Белоус
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
В. Пантелеев
Желтая карточка
Е. Данилкин
39'
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Руденко
ГОЛ! 1:1!
И. Белоус
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Гапонов
7'
Желтая карточка
А. Воропаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
78
Денис Кавлинов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Илья Белоус
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
14
Сергей Еременко
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
10
Солтмурад Бакаев
ПВ
3-3-1-3
78
Кавлинов
15
Данилкин
25
Филин
52
Мильдзихов
9
Яковлев
2
Димидко
52
Нетфуллин
77
Корян
10
Алиев
97
Портнягин
24
Белоус
4-3-2-1
16
Терешкин
96
Лихачев
95
Гапонов
39
Маслов
36
Воропаев
20
Полубояринов
14
Еременко
83
Пантелеев
8
Игнатов
19
Руденко
99
Нимели
25
Филин
14
Моргунов
14
Моргунов
25
Филин
52
Нетфуллин
96
Смирнов
96
Смирнов
52
Нетфуллин
24
Белоус
8
Петрусев
8
Петрусев
24
Белоус
97
Портнягин
88
Болов
88
Болов
97
Портнягин
8
Игнатов
10
Рудковский
10
Рудковский
8
Игнатов
Тюнин
35
Миронов
35
Миронов
Тюнин
14
Еременко
4
Тюнин
4
Тюнин
14
Еременко
36
Воропаев
10
Бакаев
10
Бакаев
36
Воропаев
Остались в запасе
Химки
Спартак-2
8
Денис Талалай
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
8
Денис Талалай
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Химки - Спартак-2
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Арена-Химки
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