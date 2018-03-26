Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Нидерланды
Португалия - Нидерланды: обзор матча 26 марта 2018
Португалия
26.03.2018, понедельник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Нидерланды
11'
М. Депай
32'
Р. Бабел
45+2'
В. ван Дейк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Нидерланды
84'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. де Лигт
83'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Р. Бабел
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Б. Фернандеш
78'
78'
Замена
Г. Тил
️️️️
К. Тете
78'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
М. Депай
72'
Желтая карточка
М. де Рон
68'
Замена
М. де Рон
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
К. Роналду
68'
67'
Замена
С. де Врей
️️️️
Т. Вилена
Вторая желтая
Ж. Канселу
61'
56'
Желтая карточка
К. Тете
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Р. Куарежма
55'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Силва
46'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Гомеш
46'
Замена
Л. Нету
️️️️
Роланду
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
В. ван Дейк
Пас отдал
М. де Лигт
Желтая карточка
Ж. Канселу
44'
32'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бабел
Пас отдал
М. де Лигт
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
Д. ван де Бек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
15
Андре Гомеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
4
Мануэль Фернандеш
ЛФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
18
Тонни Вилена
ЛАЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПАЗ
0
Донни ван де Бек
ОП
0
Дэйви Проппер
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
Нидерланды
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
0
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
11
Квинси Промес
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
4-2-1-3
12
Лопеш
19
Мариу Руй
6
Фонте
14
Роланду
20
Канселу
15
Гомеш
23
Силва
8
Фернандеш
4
Фернандеш
20
Куарежма
7
Роналду
3-3-2-2
13
Силлессен
6
де Лигт
5
Аке
4
ван Дейк
2
Тете
0
ван де Бек
18
Вилена
0
Проппер
8
Вейналдум
10
Депай
19
Бабел
23
Силва
7
Гедеш
7
Гедеш
23
Силва
20
Куарежма
18
Мартинш
18
Мартинш
20
Куарежма
14
Роланду
4
Нету
4
Нету
14
Роланду
7
Роналду
8
Моутинью
8
Моутинью
7
Роналду
8
Фернандеш
17
Мариу
17
Мариу
8
Фернандеш
15
Гомеш
9
Силва
9
Силва
15
Гомеш
10
Депай
7
Клюйверт
7
Клюйверт
10
Депай
18
Вилена
6
де Врей
6
де Врей
18
Вилена
6
де Лигт
0
Фосу-Менса
0
Фосу-Менса
6
де Лигт
8
Вейналдум
3
де Рон
3
де Рон
8
Вейналдум
19
Бабел
11
Бергейс
11
Бергейс
19
Бабел
2
Тете
16
Тил
16
Тил
2
Тете
Остались в запасе
Португалия
Нидерланды
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Бету
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
13
Марко Бизот
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Португалия - Нидерланды
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Португалия
Нидерланды
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
00:49
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Раскрыты финансовые потери сборной Португалии из-за ухода Роналду
19 ноября
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии
19 ноября
1
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
00:49
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Раскрыты финансовые потери сборной Португалии из-за ухода Роналду
19 ноября
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии
19 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+