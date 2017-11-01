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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Манчестер Сити
Наполи - Манчестер Сити: обзор матча 01 ноября 2017
Наполи
01.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Сити
21'
Л. Инсинье
62'
Жоржиньо (П)
34'
Н. Отаменди
48'
Д. Стоунз
69'
С. Агуэро
90+2'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Мертенс
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
69'
ГОЛ! 2:3!
С. Агуэро
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Жоржиньо
62'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Стоунз
Пас отдал
Л. Сане
34'
ГОЛ! 1:1!
Н. Отаменди
Пас отдал
И. Гюндоган
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Д. Мертенс
21'
Желтая карточка
К. Кулибали
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
3-3-3-1
31
Эдерсон
13
Данило
6
Стоунз
30
Отаменди
5
Фернандиньо
18
Делф
20
Гюндоган
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Наполи
Манчестер Сити
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Наполи - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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