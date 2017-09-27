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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Манчестер Юнайтед
ЦСКА - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 сентября 2017
ЦСКА
27.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
90'
К. Кучаев
4'
Р. Лукаку
18'
А. Марсьяль (П)
27'
Р. Лукаку
57'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:4!
К. Кучаев
Пас отдал
А. Головин
90'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Витиньо
84'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Дзагоев
72'
72'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
67'
67'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Э. Янг
60'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Витиньо
59'
57'
ГОЛ! 0:4!
Г. Мхитарян
Желтая карточка
П. Вернблум
54'
Желтая карточка
А. Головин
42'
27'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Марсьяль
18'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Марсьяль
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Марсьяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
63
Чалов
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
3
Линделеф
3
Байи
15
Янг
18
Матич
17
Блинд
22
Мхитарян
21
Эррера
9
Марсьяль
9
Лукаку
11
Витиньо
18
Кучаев
18
Кучаев
11
Витиньо
66
Дзагоев
17
Миланов
17
Миланов
66
Дзагоев
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
15
Янг
36
Дармиан
36
Дармиан
15
Янг
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ЦСКА - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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