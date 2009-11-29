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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 29 ноября 2009
Крылья Советов
29.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Томь
43'
Е. Савин
12'
К. Ковальчук
27'
А. Дзюба
49'
В. Климов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Радосавлевич
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
Д. Киселев
️️️️
К. Ковальчук
Замена
С. Ткачев
️️️️
И. Таранов
Желтая карточка
А. Харитонов
Желтая карточка
И. Гультяев
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
Д. Йокич
Замена
Е. Песегов
️️️️
Р. Шишкин
ГОЛ! 1:3!
В. Климов
ГОЛ! 1:2!
Е. Савин
Пас отдал
Т. Калачев
Желтая карточка
К. Ковальчук
Желтая карточка
Я. Коллер
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
В. Климов
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Ковальчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
0
Ян Коллер
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-3-3
31
Лобос
3
Будылин
39
Ярошик
0
Таранов
49
Шишкин
8
Бобер
99
Иванов
2
Калачев
99
Савин
0
Коллер
21
Адамов
3-5-2
35
Парейко
35
Гультяев
37
Йокич
24
Смирнов
33
Климов
12
Радосавлевич
8
Ковальчук
66
Мичков
83
Харитонов
22
Дзюба
10
Мазнов
2
Калачев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
2
Калачев
49
Шишкин
7
Песегов
7
Песегов
49
Шишкин
0
Таранов
11
Ткачев
11
Ткачев
0
Таранов
8
Ковальчук
15
Киселев
15
Киселев
8
Ковальчук
22
Дзюба
24
Смирнов
24
Смирнов
22
Дзюба
12
Радосавлевич
17
Дядюн
17
Дядюн
12
Радосавлевич
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Крылья Советов - Томь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
А. Глот (Ярославль)
Резервный судья:
С. Карасев (Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 13:45 (прямая)
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