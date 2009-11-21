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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ростов
Томь - Ростов: обзор матча 21 ноября 2009
Томь
21.11.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
3'
В. Климов
51'
Г. Мазнов
29'
М. Ахметович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ростов
Замена
Б. Петрович
️️️️
А. Гацкан
Замена
А. Радосавлевич
️️️️
Г. Мазнов
Замена
А. Шериев
️️️️
Р. Ленгиел
Желтая карточка
Д. Мичков
Желтая карточка
А. Гацкан
ГОЛ! 2:1!
Г. Мазнов
Замена
В. Дядюн
️️️️
Д. Смирнов
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Е. Чо Хонг
Замена
К. Ковальчук
️️️️
В. Катынсус
ГОЛ! 1:1!
М. Ахметович
ГОЛ! 1:0!
В. Климов
Пас отдал
В. Катынсус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
11
Виталий Волков
АП
33
Валерий Климов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
0
Михаил Рожков
ЦП
0
Ен Чо Хонг
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Ростов
16
Владимир Забуга
ВР
16
Астемир Шериев
ЦЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
35
Гультяев
24
Смирнов
37
Йокич
21
Катынсус
83
Харитонов
24
Смирнов
66
Мичков
33
Климов
11
Волков
10
Мазнов
4-5-1
27
Хотеев
4
Астафьев
6
Ленгиел
8
Черкес
33
Анджелкович
0
Хонг
8
Павленко
24
Кульчий
0
Рожков
8
Гацкан
90
Ахметович
21
Катынсус
8
Ковальчук
8
Ковальчук
21
Катынсус
10
Мазнов
12
Радосавлевич
12
Радосавлевич
10
Мазнов
24
Смирнов
17
Дядюн
17
Дядюн
24
Смирнов
6
Ленгиел
16
Шериев
16
Шериев
6
Ленгиел
8
Гацкан
11
Петрович
11
Петрович
8
Гацкан
0
Хонг
10
Лебеденко
10
Лебеденко
0
Хонг
Остались в запасе
Томь
Ростов
15
Денис Киселев
ЦП
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
16
Владимир Забуга
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
15
Денис Киселев
ЦП
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
Остались в запасе
16
Владимир Забуга
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Томь - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
В. Назаров (Невинномысск)
Резервный судья:
В. Попов (Екатеринбург)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 13:45 (прямая)
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