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РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак-Нальчик
Зенит - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 октября 2009
Зенит
25.10.2009, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
8'
В. Быстров
32'
Ф. Текке
10'
Д. Сирадзе
65'
Леандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак-Нальчик
+3
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Р. Концедалов
Замена
М. Бикмаев
️️️️
О. Самсонов
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Розина
Замена
А. Машуков
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
И. Семшов
️️️️
М. Кежман
ГОЛ! 2:2!
Леандро
Пас отдал
В. Филатов
Желтая карточка
В. Быстров
Желтая карточка
Д. Сирадзе
+1
Желтая карточка
К. Гетериев
ГОЛ! 2:1!
Ф. Текке
Пас отдал
А. Розина
Желтая карточка
Р. Концедалов
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сирадзе
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Пас отдал
К. Зырянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Алессандро Розина
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
31
Леандро
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
8
Давид Сирадзе
АП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
4-4-2
16
Малафеев
25
Ширл
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Розина
27
Денисов
18
Зырянов
34
Быстров
99
Кежман
33
Текке
4-4-1-1
22
Радич
15
Кисенков
20
Джудович
25
Амисулашвили
21
Филатов
36
Самсонов
11
Концедалов
13
Гетериев
31
Леандро
8
Сирадзе
9
Асильдаров
99
Кежман
20
Семшов
20
Семшов
99
Кежман
27
Розина
12
Корниленко
12
Корниленко
27
Розина
11
Концедалов
33
Ятченко
33
Ятченко
11
Концедалов
36
Самсонов
75
Бикмаев
75
Бикмаев
36
Самсонов
8
Сирадзе
15
Машуков
15
Машуков
8
Сирадзе
Остались в запасе
Зенит
Спартак-Нальчик
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Кантемир Берхамов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Кантемир Берхамов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Зенит - Спартак-Нальчик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Кобзев (оба - Москва)
Резервный судья:
В. Безбородов (Санкт - Петербург)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:15 (прямая)
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