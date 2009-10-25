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Амкар-Пермь - Томь
Амкар-Пермь - Томь: обзор матча 25 октября 2009
Амкар-Пермь
25.10.2009, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Томь
+2
Желтая карточка
С. Скобляков
Замена
П. Сикимич
️️️️
Ж. Карлос
+1
Замена
В. Янотовский
️️️️
А. Дзюба
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Жиляев
Замена
Н. Жиляев
️️️️
М. Афанасьев
Замена
Г. Мазнов
️️️️
А. Радосавлевич
Замена
В. Волков
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
И. Черенчиков
16'
Желтая карточка
А. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Виталий Федорив
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
59
Андрей Иванов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
17
Владимир Дядюн
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
1
Сергей Волков
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Денис Киселев
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
10
Горан Мазнов
ЦФ
4-4-1-1
1
Усминский
13
Гаал
21
Белоруков
79
Черенчиков
24
Федорив
28
Гришин
13
Новакович
18
Дринчич
77
Афанасьев
20
Жеан Карлос
29
Кушев
4-5-1
35
Парейко
59
Иванов
24
Смирнов
37
Йокич
55
Скобляков
17
Дядюн
24
Смирнов
12
Радосавлевич
66
Мичков
83
Харитонов
22
Дзюба
77
Афанасьев
9
Жиляев
9
Жиляев
77
Афанасьев
Жиляев
1
Волков
1
Волков
Жиляев
20
Жеан Карлос
81
Сикимич
81
Сикимич
20
Жеан Карлос
22
Дзюба
4
Янотовский
4
Янотовский
22
Дзюба
17
Дядюн
11
Волков
11
Волков
17
Дядюн
12
Радосавлевич
10
Мазнов
10
Мазнов
12
Радосавлевич
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Томь
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
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Россия. ФНЛ, 37 тур
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0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Бобык (Москва)
В. Булыгин (Волгоград)
Резервный судья:
М. Белов (Нижний Новгород)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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