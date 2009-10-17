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Спартак-Нальчик - ЦСКА
Спартак-Нальчик - ЦСКА: обзор матча 17 октября 2009
Спартак-Нальчик
17.10.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
27'
А. Амисулашвили
3'
М. Красич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - ЦСКА
+2
Желтая карточка
Ч. Одиа
Замена
В. Филатов
️️️️
Р. Концедалов
Желтая карточка
Т. Нецид
Замена
С. Пилипчук
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
А. Феррейра
Замена
Секу
️️️️
Н. Пилиев
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
А. Машуков
Замена
Э. Рахимич
️️️️
А. Березуцкий
Замена
Т. Нецид
️️️️
Гильерме
Травма
Гильерме
Желтая карточка
А. Машуков
Желтая карточка
М. Красич
ГОЛ! 1:1!
А. Амисулашвили
Пас отдал
К. Гетериев
ГОЛ! 0:1!
М. Красич
Пас отдал
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ПЗ
31
Леандро
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
13
Казбек Гетериев
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
85
Антон Григорьев
ЛЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
17
Милош Красич
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
5
Ника Пилиев
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
22
Радич
5
Феррейра
25
Амисулашвили
15
Кисенков
20
Джудович
31
Леандро
11
Концедалов
15
Машуков
36
Самсонов
9
Асильдаров
13
Гетериев
4-1-4-1
35
Акинфеев
15
Одиа
5
Шемберас
6
Березуцкий
85
Григорьев
20
Алдонин
5
Пилиев
10
Мамаев
66
Дзагоев
17
Красич
17
Гильерме
11
Концедалов
21
Филатов
21
Филатов
11
Концедалов
36
Самсонов
5
Пилипчук
5
Пилипчук
36
Самсонов
15
Машуков
15
Калимуллин
15
Калимуллин
15
Машуков
6
Березуцкий
25
Рахимич
25
Рахимич
6
Березуцкий
5
Пилиев
26
Секу
26
Секу
5
Пилиев
17
Гильерме
15
Нецид
15
Нецид
17
Гильерме
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
ЦСКА
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Кантемир Берхамов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
25
Артур Нигматуллин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
28
Даниэл Карвальо
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Кантемир Берхамов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
28
Даниэл Карвальо
АП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Спартак-Нальчик - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
Е. Волнин (Владимир)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:45 (прямая); "Спорт" 13:55 (прямая)
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