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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Сатурн
Динамо - Сатурн: обзор матча 26 сентября 2009
Динамо
26.09.2009, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сатурн
14'
Л. Агийяр
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Сатурн
Желтая карточка
Й. Танасиевич
+2
Желтая карточка
П. Немов
Замена
А. Сапета
️️️️
В. Кузьмичев
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
А. Димидко
️️️️
Л. Агийяр
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
Зелао
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 1:0!
Л. Агийяр
14'
Желтая карточка
Л. Агийяр
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ОП
22
Луис Агийяр
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
5
Петр Немов
ОП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Динамо
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
4-1-4-1
1
Шунин
13
Гранат
66
Танасиевич
6
Фернандес
5
Ковальчик
25
Хохлов
23
Комбаров
22
Агийяр
26
Уилкшир
9
Комбаров
11
Кержаков
4-1-4-1
31
Кински
4
Ангбва
36
Грачев
26
Зелао
55
Нахушев
5
Немов
88
Иванов
28
Кузьмичев
10
Лоськов
5
Каряка
10
Кириченко
22
Агийяр
2
Димидко
2
Димидко
22
Агийяр
28
Кузьмичев
41
Сапета
41
Сапета
28
Кузьмичев
10
Лоськов
84
Воробьев
84
Воробьев
10
Лоськов
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
Остались в запасе
Динамо
Сатурн
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Динамо - Сатурн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Л. Антонов (Владимир)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая); "Спорт" 19:55 (в записи)
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