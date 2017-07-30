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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Сити
Торонто - Нью-Йорк Сити: обзор матча 30 июля 2017
Торонто
30.07.2017, воскресенье, 21:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
33'
С. Джовинко
67'
С. Джовинко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 2:0!
С. Джовинко
67'
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
Пас отдал
М. Дельгадо
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
26
Армандо Купер
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
4-3-1
25
Боно
3
Мур
15
Савалета
2
Морроу
17
Мавинга
4
Брэдли
7
Васкес
8
Дельгадо
21
Джовинко
2-4-1-1
1
Джонсон
3
Уайт
13
Бриллант
15
МакНамара
10
Моралес
21
Пирло
4
Ринг
11
Харрисон
7
Вилья
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Сити
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
26
Армандо Купер
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
26
Армандо Купер
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
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3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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