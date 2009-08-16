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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 16 августа 2009
Амкар-Пермь
16.08.2009, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 4
Завершен
Зенит
4'
М. Кушев
14'
М. Кушев
28'
И. Семшов
35'
И. Денисов
53'
С. Хусти
75'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
+1
Желтая карточка
Т. Губочан
Вторая желтая
В. Калашников
Желтая карточка
В. Калашников
Замена
Д. Соколов
️️️️
Н. Жиляев
ГОЛ! 2:4!
И. Семшов
Пас отдал
А. Розина
Замена
Т. Губочан
️️️️
Р. Ширл
Замена
Ф. Текке
️️️️
С. Корниленко
Желтая карточка
З. Сираков
Замена
А. Розина
️️️️
К. Зырянов
Замена
Д. Телкийски
️️️️
А. Померко
ГОЛ! 2:3!
С. Хусти
Пас отдал
Р. Широков
Замена
В. Калашников
️️️️
И. Черенчиков
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
М. Кушев
ГОЛ! 2:2!
И. Денисов
Пас отдал
С. Хусти
Пенальти не реализован!
С. Хусти
Желтая карточка
В. Гришин
ГОЛ! 2:1!
И. Семшов
Желтая карточка
Ж. Карлос
ГОЛ! 2:0!
М. Кушев
Пас отдал
Н. Дринчич
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Кушев
Пас отдал
Ж. Карлос
Желтая карточка
И. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
7
Георги Пеев
ЦП
20
Жеан Карлос
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Игорь Семшов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
32
Димитар Телкийски
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
33
Фатих Текке
ЦФ
4-1-4-1
42
Нарубин
28
Гришин
21
Белоруков
79
Черенчиков
14
Сираков
20
Померко
9
Жиляев
18
Дринчич
7
Пеев
20
Жеан Карлос
29
Кушев
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
6
Ломбертс
25
Ширл
27
Денисов
20
Семшов
15
Широков
18
Зырянов
9
Хусти
12
Корниленко
79
Черенчиков
6
Калашников
6
Калашников
79
Черенчиков
9
Жиляев
25
Соколов
25
Соколов
9
Жиляев
20
Померко
32
Телкийски
32
Телкийски
20
Померко
25
Ширл
15
Губочан
15
Губочан
25
Ширл
18
Зырянов
27
Розина
27
Розина
18
Зырянов
12
Корниленко
33
Текке
33
Текке
12
Корниленко
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
0
Камил Чонтофальски
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
Новокшонов М.В. (Ижевск) Глот А.А. (Ярославль)
Стадион:
Звезда
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