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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 мая 2009
Барселона
27.05.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, Финал
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
10'
С. Это'О
72'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Манчестер Юнайтед
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
+2
Желтая карточка
П. Скоулз
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
П. Скоулз
️️️️
Р. Гиггз
Замена
С. Кейта
️️️️
Т. Анри
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Замена
Д. Бербатов
️️️️
П. Джи Сун
Замена
К. Тевес
️️️️
Андерсон
Желтая карточка
Ж. Пике
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
А. Иньеста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
35
Джонни Эванс
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
0
Сильвинью
3
Пике
42
Туре
5
Пуйоль
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
12
Анри
9
Это'О
4-3-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
5
Фердинанд
15
Видич
35
Эванс
11
Гиггз
16
Кэррик
28
Андерсон
33
Пак Джи Сун
32
Руни
7
Роналду
12
Анри
20
Кейта
20
Кейта
12
Анри
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
11
Гиггз
22
Скоулз
22
Скоулз
11
Гиггз
28
Андерсон
32
Тевес
32
Тевес
28
Андерсон
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
10
Бербатов
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Барселона
Манчестер Юнайтед
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Барселона - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Франческо Бураджина (оба - Швейцария)
Делегат:
Джим Стьерне Хансен (Дания)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:45 (прямая) "Спорт" 22:00 (прямая)
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