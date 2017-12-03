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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 03 декабря 2017
Манчестер Сити
03.12.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
57'
Н. Отаменди
83'
Д. Сильва
44'
А. Огбонна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
90'
+4
Желтая карточка
Адриан
ГОЛ! 2:1!
Д. Сильва
Пас отдал
К. Де Брюйне
83'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
59'
ГОЛ! 1:1!
Н. Отаменди
Пас отдал
Г. Жезус
57'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Огбонна
Пас отдал
А. Крессуэлл
17'
Желтая карточка
Д. Райс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Вест Хэм
24
Андре Айю
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
5
Мангала
30
Отаменди
13
Данило
18
Делф
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
11
Де Брюйне
3-4-1-1-1
13
Адриан
6
Фернандес
5
Сабалета
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
8
Куяте
26
Масуаку
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
18
Антонио
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
8
Домингуш Кина
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
8
Домингуш Кина
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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