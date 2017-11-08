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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Авангард
Спартак-2 - Авангард: обзор матча 08 ноября 2017
Спартак-2
08.11.2017, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 1
Завершен
Авангард
76'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Авангард
Замена
Е. Никулин
️️️️
Б. Цыганков
90'
89'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Д. Коробов
83'
Замена
Н. Имуллин
️️️️
А. Митасов
76'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аппаев
74'
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
И. Хомуха
72'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
68'
Желтая карточка
А. Мамин
65'
Желтая карточка
А. Самсонов
60'
58'
Желтая карточка
И. Альшин
58'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Р. Болов
Замена
И. Самбу
️️️️
Д. Давыдов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
9
Артем Митасов
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
19
Егор Никулин
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
21
Денис Войнов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Терешкин
3
Красильниченко
22
Хомуха
46
Мамин
3
Щербаков
8
Цыганков
20
Полубояринов
8
Самсонов
83
Пантелеев
11
Ломовицкий
88
Давыдов
4-2-2-2
1
Саутин
5
Никитин
4
Дашаев
25
Концедалов
71
Багаев
9
Митасов
36
Гурфов
10
Альшин
7
Коробов
88
Болов
10
Федчук
88
Давыдов
49
Самбу
49
Самбу
88
Давыдов
8
Цыганков
19
Никулин
19
Никулин
8
Цыганков
9
Митасов
9
Имуллин
9
Имуллин
9
Митасов
7
Коробов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
7
Коробов
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
88
Болов
14
Аппаев
14
Аппаев
88
Болов
Остались в запасе
Спартак-2
Авангард
35
Леонид Миронов
ЦЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
22
Александр Войнов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
21
Денис Войнов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
Остались в запасе
22
Александр Войнов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
21
Денис Войнов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак-2 - Авангард
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
академии "Спартак"
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