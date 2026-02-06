Ультиматум Роналду, трансфер из «Краснодара» в ЦСКА, «Спартак» продлил защитника и другие новости

Козлов перейдет в ЦСКА из «Краснодара» – известна сумма трансфера
«Балтика» отказалась от спартаковца и нацелилась на вингера «Локомотива»
«Зениту» предложили бразильского защитника на замену Нино
«Спартак» объявил о продлении контракта с Денисовым
«Партизан» дал окончательный ответ на предложение ЦСКА по Симичу и Рогановичу
Фабрицио Романо анонсировал трансфер «Зенита» – потенциальный новичок уже прилетел в Петербург
Месси определился с позицией по вмешательству в выборы президента «Барселоны»
«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии – он пропустит еще один матч «Аль-Насра»
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа