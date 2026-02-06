Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ультиматум Роналду, трансфер из «Краснодара» в ЦСКА, «Спартак» продлил защитника и другие новости

Ультиматум Роналду, трансфер из «Краснодара» в ЦСКА, «Спартак» продлил защитника и другие новости

Сегодня, 01:49

Козлов перейдет в ЦСКА из «Краснодара» – известна сумма трансфера

«Балтика» отказалась от спартаковца и нацелилась на вингера «Локомотива»

«Зениту» предложили бразильского защитника на замену Нино

«Спартак» объявил о продлении контракта с Денисовым

«Партизан» дал окончательный ответ на предложение ЦСКА по Симичу и Рогановичу

Фабрицио Романо анонсировал трансфер «Зенита» – потенциальный новичок уже прилетел в Петербург

Месси определился с позицией по вмешательству в выборы президента «Барселоны»

«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ

Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии – он пропустит еще один матч «Аль-Насра»

ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов

В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
На «Матч ТВ» сняли запрет в отношении Гонду
12:01
2
Названа официальная стоимость трансфера Козлова в ЦСКА
11:38
1
ФотоТоп-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
11:25
2
Аршавин объяснил, почему Соболев не станет основным форвардом «Зенита»: «Посмотрите, как он бегает»
11:14
2
Стало известно, почему Козлов решил уйти в ЦСКА из «Краснодара»
10:35
3
ФотоТоп-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
10:20
3
Тренер «Зенита» сказал, захочет ли Джон Джон вернуться в Бразилию через полгода
09:42
1
Аленичев оценил шансы «Спартака» с Карседо попасть в топ-3 в этом сезоне
09:28
10
ФотоТоп-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
09:15
5
Аршавин назвал трех тренеров, которых он мог бы назначить в «Спартак»
08:48
8
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ может уволить главного тренера вне зависимости от результатов
11:49
1
Самые популярные клубы Европы: кто собирает полные стадионы
11:11
Фото«Оренбург» арендовал воспитанника ЦСКА
11:03
1
Игрок ЦСКА поблагодарил «Зенит» за трансфер Гонду
10:47
3
ФотоТоп-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
10:20
3
Наумов – о Кахигао в «Спартаке»: «Берeт своего друга, который будет ему поддакивать»
10:08
3
Пономарев назвал два клуба, которые поборются за титул в РПЛ: «Зенит», возможно, отпадет»
09:51
5
Тренер «Зенита» сказал, захочет ли Джон Джон вернуться в Бразилию через полгода
09:42
1
Аленичев оценил шансы «Спартака» с Карседо попасть в топ-3 в этом сезоне
09:28
10
ФотоТоп-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
09:15
5
Экс-игрок «Краснодара» может перейти в чемпионат Казахстана
08:59
Аршавин назвал трех тренеров, которых он мог бы назначить в «Спартак»
08:48
8
Назван срок контракта Козлова с ЦСКА
08:33
6
В саудовской лиге прокомментировали ситуацию с Роналду
08:25
«Балтика» готова подписать игрока ЦСКА
08:14
Кордоба назвал сроки своего возвращения в состав «Краснодара»
08:00
Аршавин сказал, почему «Спартак» перестал быть топ-клубом
07:50
27
Ультиматум Роналду, трансфер из «Краснодара» в ЦСКА, «Спартак» продлил защитника и другие новости
01:49
ФотоСтали известны все полуфиналисты Кубка Испании
01:23
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
01:11
Кубок Испании. «Атлетико» уничтожил «Бетис» и последним пробился в 1/2 финала
00:59
Кубок Италии. «Аталанта» разнесла «Ювентус» и вышла в полуфинал
00:55
«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»
00:50
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
00:46
ФотоЗенитовец Ерохин получил сертификат УЕФА
00:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 