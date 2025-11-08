Захарян сыграл с «Эльче»

«Эльче» и «Реал Сосьедад» поделили очки в 12-м туре чемпионата Испании.

Команда Арсена Захаряна ушла от поражения, забив с пенальти на 89-й минуте – ничья 1:1.

Сам российский полузащитник вышел на замену на 64-й минуте, а на 80-й получил желтую карточку.

Для экс-игрока «Динамо» это седьмой матч в сезоне, в прошлом было четыре.