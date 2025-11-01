Круговой отреагировали на слова Челестини о том, что ЦСКА находится на пределе

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал высказывание главного тренера красно-синих Фабио Челестини

Швейцарец ранее сказал, что его команда находится на пределе.

– В недавнем интервью Челестини говорил, что команда находится на пределе. С чем это связываете?

– Не знаю, потому что у меня нет такого, что мне прям физически тяжело. Думаю, что у многих футболистов тоже нет такого. Мы всe-таки выходим, играем. Понятно, что моментами что-то не получается. Но мы верим в себя до последней минуты и знаем, что выиграем.