Круговой отреагировали на слова Челестини о том, что ЦСКА находится на пределе

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал высказывание главного тренера красно-синих Фабио Челестини
Швейцарец ранее сказал, что его команда находится на пределе.
– В недавнем интервью Челестини говорил, что команда находится на пределе. С чем это связываете?
– Не знаю, потому что у меня нет такого, что мне прям физически тяжело. Думаю, что у многих футболистов тоже нет такого. Мы всe-таки выходим, играем. Понятно, что моментами что-то не получается. Но мы верим в себя до последней минуты и знаем, что выиграем.
- ЦСКА лидирует в РПЛ с 30 очками после 14 туров.
- Челестини возглавил команду в июне.
Источник: «Чемпионат»