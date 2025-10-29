Челестини похвалил «Спартак» за игру против ЦСКА: «Создали нам огромное количество проблем»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высоко оценил игру «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ.

Армейцы дома победили со счетом 3:2.

Они вели в три мяча к 18-й минуте, но затем спартаковцы едва не отыгрались.

– Почему «Спартак» так сложен?

– Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. И не потому что команда не хотела или не была готова. Это не матчи с «Ростовом» и «Сочи», где команда просто не играла на должном уровне.

Здесь же мы были в полном порядке, но «Спартак» создал нам огромное количество проблем. Они очень хорошо двигались, индивидуально там очень сильные игроки.

Все в «Спартаке» хотят играть с мячом, на них тяжело оказывать давление, отбирать мячи. Нам нужно было провести идеальный матч, чтобы доминировать. И идеальный матч нам не удался.

Да, хороший, но этого было недостаточно, чтобы быть лучше именно по игре. Мы почти не запирали соперника на его половине поля.