  • Челестини похвалил «Спартак» за игру против ЦСКА: «Создали нам огромное количество проблем»

Челестини похвалил «Спартак» за игру против ЦСКА: «Создали нам огромное количество проблем»

Вчера, 00:24
2

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высоко оценил игру «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ.

  • Армейцы дома победили со счетом 3:2.
  • Они вели в три мяча к 18-й минуте, но затем спартаковцы едва не отыгрались.

– Почему «Спартак» так сложен?

– Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. И не потому что команда не хотела или не была готова. Это не матчи с «Ростовом» и «Сочи», где команда просто не играла на должном уровне.

Здесь же мы были в полном порядке, но «Спартак» создал нам огромное количество проблем. Они очень хорошо двигались, индивидуально там очень сильные игроки.

Все в «Спартаке» хотят играть с мячом, на них тяжело оказывать давление, отбирать мячи. Нам нужно было провести идеальный матч, чтобы доминировать. И идеальный матч нам не удался.

Да, хороший, но этого было недостаточно, чтобы быть лучше именно по игре. Мы почти не запирали соперника на его половине поля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Челестини Фабио
Комментарии (2)
Интерес
1761723089
После очередного ,ненужного командам перерыва на матчи сборной, где Валера всю семёрку ЦСКА снова поставит в последнем матче, дома в матче со "Спартаком" будет ещё сложнее.Боюсь,что результат будет такой же, как после двух предыдущих сборов.
alefreddy
1761743218
хорошо сказал
