«Барселона» покинет Суперлигу

«Барселона» собирается покинуть проект Суперлиги. Клуб доволен реформой Лиги чемпионов, проведенной УЕФА, и не видит необходимости в создании альтернативного турнира. «Барселона» считает, что в результате реформы клубы получают больше доходов.

В последние месяцы отношения между УЕФА и «блауграной» улучшились, и каталонцы теперь чувствуют, что к ним прислушиваются и уважают. Так президент УЕФА Александр Чеферин в эту среду присутствовал в ложе на матче «Барселона» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Соощается, что «блауграна» прекратит поддерживать Суперлигу, оставив этот проект в прошлом. Однако клуб видит в таком решении способ оказать давление на УЕФА, чтобы союз продолжил поиски улучшений ЛЧ.