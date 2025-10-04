Введите ваш ник на сайте
«Барселона» покинет Суперлигу

Сегодня, 18:17
1

«Барселона» собирается покинуть проект Суперлиги. Клуб доволен реформой Лиги чемпионов, проведенной УЕФА, и не видит необходимости в создании альтернативного турнира. «Барселона» считает, что в результате реформы клубы получают больше доходов.

В последние месяцы отношения между УЕФА и «блауграной» улучшились, и каталонцы теперь чувствуют, что к ним прислушиваются и уважают. Так президент УЕФА Александр Чеферин в эту среду присутствовал в ложе на матче «Барселона» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Соощается, что «блауграна» прекратит поддерживать Суперлигу, оставив этот проект в прошлом. Однако клуб видит в таком решении способ оказать давление на УЕФА, чтобы союз продолжил поиски улучшений ЛЧ.

  • Таким образом, в проекте Суперлиги Европы может остаться только «Реал».
  • С сезона-2024/25 вместо группового этапа в Лиге чемпионов проходит общий этап с 36 клубами, сведенными в единую таблицу.

Источник: RAC1
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Чеферин Александер
темирхан
1759595185
да вся эта сл фейк! специально созданный!
