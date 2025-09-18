Введите ваш ник на сайте
  Джикия сказал, есть ли для него нерукопожатные люди в «Спартаке»

Джикия сказал, есть ли для него нерукопожатные люди в «Спартаке»

Сегодня, 13:10
1

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия рассказал об отношении к бывшему клубу – «Спартаку».

– Ты про «Спартак» принципиально говоришь только хорошее?

– А как мне говорить про «Спартак»?

– То, как ты ушел из клуба, неправильно. И только ты знаешь, как было на самом деле.

– Есть такое максимально личное, а есть то, что можно говорить. То, как со мной попрощались в «Спартаке»… Назови футболиста в клубе за последние 10-20 лет, кому в последней игре поаплодировали, сделали круг почета, за неделю подготовили видео и прочее.

– Красивое – это надводная часть айсберга.

– Как сегодня ощущаю я спустя время, анализируя, то вообще все спокойно и отлично, никаких обид нет.

– Абаскалю руку пожмешь?

– Да. Никаких проблем.

– Есть в «Спартаке» нерукопожатные люди?

– Нет, всем пожму руку. Понятно, что с кем-то общаюсь больше, с кем-то – меньше, с кем-то нет общения, но не из-за того, что кто-то плохой и что-то сделал, просто в жизни так бывает.

  • Защитник выступал за «Спартак» с января 2017 года до лета 2024-го.
  • В этом сезоне 31-летний Джикия провел за «Антальяспор» 5 матчей, забил 1 гол.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Антальяспор Спартак Джикия Георгий
Ollegator
1758191636
Молодец Жора, недожурналисту не дал повода написать зловредную статью. Жаль, что бросил играть внезапно и окончательно, мог бы ещё побыть на уровне года 3-4
