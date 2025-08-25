Мбаппе спас Винисиуса от удаления, закрыв ему рот ладонью

Вингер «Реала» Винисиус сделал голевую передачу на Килиана Мбаппе на 83-й минуте гостевого матча 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0). После гола француза бразилец начал что-то недовольно выкрикивать и активно жестикулировать рукой.
Подбежавший к партнеру Мбаппе ладонью закрыл Винисиусу рот. На 80-й минуте бразилец получил желтую карточку за симуляцию, но в итоге избежал второго предупреждения.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
- Этот гол Мбаппе был вторым в игре. Ранее он отличился на 37-й минуте. После этого Винисиус сам забил мяч на 90+3-й минуте.
- После двух туров «Реал» идет 3-м в Ла Лиге с 6 очками.
Источник: Спортс''