Мбаппе спас Винисиуса от удаления, закрыв ему рот ладонью

Вингер «Реала» Винисиус сделал голевую передачу на Килиана Мбаппе на 83-й минуте гостевого матча 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0). После гола француза бразилец начал что-то недовольно выкрикивать и активно жестикулировать рукой.

Подбежавший к партнеру Мбаппе ладонью закрыл Винисиусу рот. На 80-й минуте бразилец получил желтую карточку за симуляцию, но в итоге избежал второго предупреждения.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»