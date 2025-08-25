Введите ваш ник на сайте
Мбаппе спас Винисиуса от удаления, закрыв ему рот ладонью

25 августа, 08:47
3

Вингер «Реала» Винисиус сделал голевую передачу на Килиана Мбаппе на 83-й минуте гостевого матча 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0). После гола француза бразилец начал что-то недовольно выкрикивать и активно жестикулировать рукой.

Подбежавший к партнеру Мбаппе ладонью закрыл Винисиусу рот. На 80-й минуте бразилец получил желтую карточку за симуляцию, но в итоге избежал второго предупреждения.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

  • Этот гол Мбаппе был вторым в игре. Ранее он отличился на 37-й минуте. После этого Винисиус сам забил мяч на 90+3-й минуте.
  • После двух туров «Реал» идет 3-м в Ла Лиге с 6 очками.

Еще по теме:
«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
«Байер» подписал 5-кратного победителя Лиги чемпионов
Болельщики «Овьедо» оскорбляли Мбаппе и Винисиуса расистскими скандированиями
Источник: Спортс''
Испания. Примера Реал Реал Ов Мбаппе Килиан Винисиус
СильныйМозг
1756108299
А что, мартышка раздухарилась?
Измайловский Кочегар
1756108925
:-D
FFR
1756110262
Винисиусу вообще надо закрывать рот, прежде чем выпускать на поле.
