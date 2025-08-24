Трампа хотят пригласить на матч «Динамо»

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин хочет видеть на матче команды президента США Дональда Трампа.

«Что бы я сказал Трампу про «Динамо»? Пригласил бы на матч в Петровский парк. Место бы ему нашли в вип-ложе. Автоматчики, пулеметчики, ФСО, охрана… » – высказался Шпрыгин на бусти-аккаунте Сергея Егорова.