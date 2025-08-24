Трампа хотят пригласить на матч «Динамо»

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин хочет видеть на матче команды президента США Дональда Трампа.
«Что бы я сказал Трампу про «Динамо»? Пригласил бы на матч в Петровский парк. Место бы ему нашли в вип-ложе. Автоматчики, пулеметчики, ФСО, охрана… » – высказался Шпрыгин на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- «Динамо» идет на 7-м месте РПЛ.
- Трамп еще ни разу не был в России в качестве президента США.
- Его президентство закончится в 2029 году.
Источник: «Бомбардир»