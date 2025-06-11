Карпин объяснил свой жест после покера Гладышева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о покере Ярослава Гладышева.
- Форвард «Динамо» забил 4 гола в товарищеском матче с Беларусью (4:1).
- Когда он отличился в 4-й раз, Карпин показал 7 пальцев.
– Ярослав забил четыре, вы показали цифру 7 пальцами. Думали, что это реально произойдет?
– Семь дней потренировался, забил четыре. Я имел в виду это.
– Что сказали Гладышеву?
– Я же не ожидаю, что кто‑то определенный забьет. Забил, молодец. Меня больше радует, как он выполнял установку.
– Как оцените его прогресс?
– Вызвали в сборную, вот и оценка. Весеннюю часть провел неплохо, поэтому и вызвали.
– Если продолжит забивать, то станет главным преследователем Дзюбы по голам?
– Не знаю.
– Многие тренеры не хотят сбивать темп и менять тех, кто забил много. Почему заменили?
– Желания не было давать играть больше, перед заменой он уже перестал выполнять установку, просто устал.
– Покер Гладышева важен, но как вам их взаимодействие с Сергеевым? Было бы хорошо их увидеть в одном клубе под руководством хорошего тренера?
– Я тут при чем? Наверное, хорошо, если бы все сборники играли в одной команде под руководством хорошего тренера. Тогда было бы одно удовольствие.