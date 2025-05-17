Дортмундская «Боруссия» и «Айнтрахт» пробились в Лигу чемпионов в последнем туре Бундеслиги

«Айнтрахт» и «Боруссия Д» квалифицировались в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26 по итогам матчей заключительного 34-го тура Бундеслиги.

Команда из Франкфурта-на-Майне в гостях победила «Фрайбург» со счетом 3:1 и закончила чемпионат Германии на 3-м месте с 60 очками.

Дортмундская «Боруссия» в заключительной встрече выиграла дома у «Хольштайна» со счетом 3:0. Это позволило ей подняться на 4-ю позицию в Бундеслиге с 57 баллами.

Ранее в общий этап Лиги чемпионов от Германии также квалифицировались «Бавария» и «Байер». Мюнхенцы закончили сезон на 1-й позиции с 82 очками, а леверкузенцы на 2-й с 69 баллами.

«Фрайбург» опустился на 5-ю позицию с 55 очками и сыграет на общем этапе Лиги Европы.

Еще один участник ЛЕ от Германии определится по итогам финала Кубка между «Арминией» и «Штутгартом».

С 6-го места в Бундеслиге в еврокубки попал «Майнц». Он набрал 52 очка и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций.

«Айнтрахт» и «Боруссия Д» стали 18-м и 19-м участниками Лиги чемпионов общего этапа сезона-2025/26. Помимо «Баварии» и «Байера», туда также ранее вышли «Ливерпуль», «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «ПСЖ», «Марсель», «Монако», «Аякс», «ПСВ», «Славия» (Прага) и «Олимпиакос».

Напрямую в общий этап попадет 29 команд, еще 7 определятся по итогам квалификации.

«Фрайбург» стал 2-м участником общего этапа Лиги Европы сезона-2025/26 после «Гоу Эхед Иглс».

Напрямую в общий этап ЛЕ выйдут 13 команд, еще 12 определятся по итогам отбора, а 11 попадут в турнир после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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