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Дортмундская «Боруссия» и «Айнтрахт» пробились в Лигу чемпионов в последнем туре Бундеслиги

Сегодня, 21:45

«Айнтрахт» и «Боруссия Д» квалифицировались в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26 по итогам матчей заключительного 34-го тура Бундеслиги.

Команда из Франкфурта-на-Майне в гостях победила «Фрайбург» со счетом 3:1 и закончила чемпионат Германии на 3-м месте с 60 очками.

Дортмундская «Боруссия» в заключительной встрече выиграла дома у «Хольштайна» со счетом 3:0. Это позволило ей подняться на 4-ю позицию в Бундеслиге с 57 баллами.

Ранее в общий этап Лиги чемпионов от Германии также квалифицировались «Бавария» и «Байер». Мюнхенцы закончили сезон на 1-й позиции с 82 очками, а леверкузенцы на 2-й с 69 баллами.

«Фрайбург» опустился на 5-ю позицию с 55 очками и сыграет на общем этапе Лиги Европы.

Еще один участник ЛЕ от Германии определится по итогам финала Кубка между «Арминией» и «Штутгартом».

С 6-го места в Бундеслиге в еврокубки попал «Майнц». Он набрал 52 очка и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Лига чемпионов Айнтрахт Боруссия Д Бавария Байер Фрайбург Майнц
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