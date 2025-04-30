Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «ПСЖ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «ПСЖ» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Лондонцы уступили дома со счетом 0:1.

Забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

Ответная встреча состоится 7 мая в Париже.

«Мы вложили много сил в эту игру. В первые 15 минут мы с трудом находили наш ритм и нужный контроль. Мы не отбирали мяч в ключевых ситуациях, это создало нам трудности. Но момент у соперника был только один – гол.

Затем мы начали играть увереннее. Разочарованы, что не добились ничьей. Я увидел две сильных команды. Все решали детали. Стоит отметить отличную игру вратаря «ПСЖ», – сказал Артета ВВС.