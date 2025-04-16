Соболев ответил на вопрос о своем статусе в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, считает ли он себя игроком ротации в петербургской команде.
– Не так часто попадаете в стартовый состав, являетесь футболистом ротации. Было ощущение, что матчи Кубка России – это то, что нужно для вас?
– Я так не считаю. Сколько времени дают, столько и играю. Моя задача просто работать и ни о чем не думать. Я не считаю, что я игрок ротации, поэтому не могу так сказать.
– Сегодня много старались. С чем это было связано? Может, была какая‑то повышенная мотивация?
– Было много моментов, где мог забить, но не реализовал. А так, просто с каждым матчем все больше появляется уверенность, поэтому что‑то получается.
- В сегодняшнем матче с «Ростовом» Соболев вышел в старте, забил гол и был заменен на 76-й минуте.
- Всего в составе «Зенита» форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах (906 минут).
Источник: «Матч ТВ»