Соболев ответил на вопрос о своем статусе в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, считает ли он себя игроком ротации в петербургской команде.

– Не так часто попадаете в стартовый состав, являетесь футболистом ротации. Было ощущение, что матчи Кубка России – это то, что нужно для вас?

– Я так не считаю. Сколько времени дают, столько и играю. Моя задача просто работать и ни о чем не думать. Я не считаю, что я игрок ротации, поэтому не могу так сказать.

– Сегодня много старались. С чем это было связано? Может, была какая‑то повышенная мотивация?

– Было много моментов, где мог забить, но не реализовал. А так, просто с каждым матчем все больше появляется уверенность, поэтому что‑то получается.