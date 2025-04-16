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Соболев ответил на вопрос о своем статусе в «Зените»

16 апреля 2025, 22:00
7

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, считает ли он себя игроком ротации в петербургской команде.

– Не так часто попадаете в стартовый состав, являетесь футболистом ротации. Было ощущение, что матчи Кубка России – это то, что нужно для вас?

– Я так не считаю. Сколько времени дают, столько и играю. Моя задача просто работать и ни о чем не думать. Я не считаю, что я игрок ротации, поэтому не могу так сказать.

– Сегодня много старались. С чем это было связано? Может, была какая‑то повышенная мотивация?

– Было много моментов, где мог забить, но не реализовал. А так, просто с каждым матчем все больше появляется уверенность, поэтому что‑то получается.

  • В сегодняшнем матче с «Ростовом» Соболев вышел в старте, забил гол и был заменен на 76-й минуте.
  • Всего в составе «Зенита» форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах (906 минут).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Зенит Соболев Александр
Комментарии (7)
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kvm
1744831943
Моя задача ... ни о чем не думать. Животное не может думать.
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1744833649
Его статус забивала в товарняках.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744837763
Давай Александр, расчехляй пушку, на финише чемпионата она пригодится
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АЛЕКС 58
1744871338
Статус лучшего в товарняках!
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