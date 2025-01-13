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    • Прогноз на точный счет матча «Марсель» – «Лилль», Кубок Франции, 14 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Марсель» – «Лилль», Кубок Франции, 14 января 2025 года

    14 января 2025 года на стадионе «Велодром» состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» примет «Лилль». Ожидается интересная встреча, так как обе команды находятся в хорошей форме, и их недавние результаты демонстрируют высокую результативность в атаке.

    «Марсель»

    «Марсель» проводит сезон на хорошем уровне, победив в последних трех матчах, включая уверенную победу в Кубке Франции над «Сент-Этьеном» (0:4). В последних 5 играх команда забила 14 голов, что в среднем составляет 2.8 гола за матч. Проблем с обороной у «Марселя» практически нет, так как они пропустили всего 3 гола за этот период, что делает их защиту достаточно надежной. Однако стоит отметить, что «Марсель» не смог победить «Лилль» в двух последних встречах в Лиге 1, оба раза сыграв вничью.

    Последние матчи «Марсель»:

    • 11.01.2025: «Ренн» 1:2 «Марсель» (Лига 1)
    • 05.01.2025: «Марсель» 5:1 «Гавр» (Лига 1)
    • 22.12.2024: «Сент-Этьен» 0:4 «Марсель» (Кубок Франции)
    • 14.12.2024: «Марсель» 1:1 «Лилль» (Лига 1)
    • 08.12.2024: «Сент-Этьен» 0:2 «Марсель» (Лига 1)

    «Лилль»

    «Лилль» продолжает показывать хорошую игру в атаке, забив 6 голов в последних 5 матчах. Впрочем, команда не может похвастаться отличной защитой, пропустив 4 гола за тот же период. Однако стоит отметить, что в Кубке Франции «Лилль» одержал важную победу 0:1 в гостях у «Руана», что дает надежду на хорошую игру и в предстоящем матче. В Лиге 1 команда из «Лилля» не проигрывает уже в 19 матчах подряд, что подтверждает их стабильность и уверенность в своих силах.

    Последние матчи «Лилль»:

    • 10.01.2025: «Осер» 0:0 «Лилль» (Лига 1)
    • 04.01.2025: «Лилль» 1:1 «Нант» (Лига 1)
    • 20.12.2024: «Руан» 0:1 «Лилль» (Кубок Франции)
    • 14.12.2024: «Марсель» 1:1 «Лилль» (Лига 1)
    • 11.12.2024: «Лилль» 3:2 «Штурм» (Лига чемпионов)

    Личные встречи

    В последних встречах между «Марселем» и «Лиллем» наблюдается равенство. В четырех последних матчах команды не проигрывали друг другу, трижды сыграв вничью и по разу победив. «Марсель» не смог победить «Лилль» в последних трех играх дома. В свою очередь, «Лилль» также не проигрывал в двух последних визитах в «Марсель». Это свидетельствует о том, что встреча будет напряженной, и исход игры может зависеть от мелочей.

    Последние встречи:

    • 14.12.2024: «Марсель» 1:1 «Лилль» (Лига 1)
    • 05.04.2024: «Лилль» 3:1 «Марсель» (Лига 1)
    • 04.11.2023: «Марсель» 0:0 «Лилль» (Лига 1)
    • 20.05.2023: «Лилль» 2:1 «Марсель» (Лига 1)
    • 10.09.2022: «Марсель» 2:1 «Лилль» (Лига 1)

    Статистика

    «Марсель»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Лилль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Марсель» – «Лилль»

    Предстоящая встреча обещает быть интересной и напряженной. Обе команды находятся в хорошей форме, и хотя «Марсель» выглядит более результативным в атаке, они могут столкнуться с трудностями против крепкой обороны «Лилля». «Лилль» в свою очередь, несмотря на свои проблемы в защите, стабильно забивает в последних играх и не проигрывает в последних 19 матчах. Это указывает на их хорошую игровую форму и уверенность, особенно в матчах против сильных соперников.

    Очевидно, что встреча будет напряженной, и скорее всего, победитель не будет определен без борьбы. Исходя из текущей статистики и уровня команд, можно ожидать, что игра завершится в ничью или с минимальной победой одной из сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Марселя» – коэффициент 2.40
    • Победа «Лилля» – коэффициент 3.10
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Марселя» за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2025 11:23
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