Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Боруссия» Д, Бундеслига, 14 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Боруссия» Д, Бундеслига, 14 января 2025 года

    14 января 2025 года на стадионе «Хольштайн» в Киле состоится матч 17-го тура Бундеслиги между «Хольштайн» и «Боруссией Дортмунд». В этой встрече встречаются команды с разными целями: «Хольштайн» борется за выживание в лиге, а «Боруссия Д» стремится улучшить свои позиции в верхней части таблицы.

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» продолжает борьбу за выживание, занимая 17-е место с 8 очками после 16 туров. Команда проявляет себя в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80 гола за матч), но при этом имеет серьезные проблемы в защите, пропустив 13 голов за тот же период (в среднем 2.60 гола за матч). Лучший бомбардир команды, Сюто Матино, забил 7 голов в 17 матчах, и от его игры будет зависеть, сможет ли команда оказать сопротивление более сильному сопернику.

    Последние матчи «Хольштайн»:

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Дортмунд расположилась на 8-й строчке с 25 очками после 16 туров, но в последнее время команда испытывает проблемы в защите. «Боруссия» забивает в каждом из последних 14 матчей, но также пропускает в 5 из 7 последних встречей. В атаке у команды сильные игроки, такие как Серу Гирасси, который забил 13 голов в 20 матчах, но защита команды по-прежнему оставляет желать лучшего, пропустив 9 голов в последних 5 играх.

    Последние матчи «Боруссия» Д:

    Личные встречи

    В личных встречах последних лет «Боруссия Д» выглядит явным фаворитом, выиграв большинство матчей. «Хольштайн» часто сталкивается с трудностями против более сильных команд, что сказывается на их результатах.

    Последние встречи:

    • 01.05.2021 (Кубок): «Боруссия Д» 5:0 «Хольштайн»
    • 07.02.2012 (Кубок): «Хольштайн» 0:4 «Боруссия Д»

    Статистика

    «Хольштайн»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    «Боруссия Д»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Хольштайн» – «Боруссия» Д

    «Боруссия Дортмунд» является фаворитом этого матча. Несмотря на проблемы в обороне, команда имеет явное преимущество в атаке и должна справиться с обороной «Хольштайн». Ожидается, что «Боруссия» забьет несколько голов, но «Хольштайн» вполне способен ответить хотя бы одним мячом, учитывая проблемы в защите дортмундцев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссия Д» – коэффициент 1.60
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:3 в пользу «Боруссия Д» – коэффициент 9.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    Бундеслига. «Боруссия Д» проиграла «Хольштайну» (2:4) из зоны вылета 2
    «Хольштайн» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 