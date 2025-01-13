14 января 2025 года на стадионе «Хольштайн» в Киле состоится матч 17-го тура Бундеслиги между «Хольштайн» и «Боруссией Дортмунд». В этой встрече встречаются команды с разными целями: «Хольштайн» борется за выживание в лиге, а «Боруссия Д» стремится улучшить свои позиции в верхней части таблицы.

«Хольштайн»

«Хольштайн» продолжает борьбу за выживание, занимая 17-е место с 8 очками после 16 туров. Команда проявляет себя в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80 гола за матч), но при этом имеет серьезные проблемы в защите, пропустив 13 голов за тот же период (в среднем 2.60 гола за матч). Лучший бомбардир команды, Сюто Матино, забил 7 голов в 17 матчах, и от его игры будет зависеть, сможет ли команда оказать сопротивление более сильному сопернику.

Последние матчи «Хольштайн»:

«Боруссия» Д

«Боруссия» Дортмунд расположилась на 8-й строчке с 25 очками после 16 туров, но в последнее время команда испытывает проблемы в защите. «Боруссия» забивает в каждом из последних 14 матчей, но также пропускает в 5 из 7 последних встречей. В атаке у команды сильные игроки, такие как Серу Гирасси, который забил 13 голов в 20 матчах, но защита команды по-прежнему оставляет желать лучшего, пропустив 9 голов в последних 5 играх.

Последние матчи «Боруссия» Д:

Личные встречи

В личных встречах последних лет «Боруссия Д» выглядит явным фаворитом, выиграв большинство матчей. «Хольштайн» часто сталкивается с трудностями против более сильных команд, что сказывается на их результатах.

Последние встречи:

01.05.2021 (Кубок): «Боруссия Д» 5:0 «Хольштайн»

07.02.2012 (Кубок): «Хольштайн» 0:4 «Боруссия Д»

Статистика

«Хольштайн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

«Боруссия Д»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Боруссия» Д

«Боруссия Дортмунд» является фаворитом этого матча. Несмотря на проблемы в обороне, команда имеет явное преимущество в атаке и должна справиться с обороной «Хольштайн». Ожидается, что «Боруссия» забьет несколько голов, но «Хольштайн» вполне способен ответить хотя бы одним мячом, учитывая проблемы в защите дортмундцев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссия Д» – коэффициент 1.60

Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Боруссия Д» – коэффициент 9.00.

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