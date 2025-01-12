8:0 «Манчестер Сити», Николсона ждут в Мексике, Месси хочет вернуться в «Барселону» и другие новости

Илич из «Торино» дал предварительный ответ «Спартаку».
«Спартак» может расторгнуть контракт с чемпионом 2017 года.
Экс-игрок «Спартака» и «Зенита»: «Пришел левый человек и сказал заплатить судьям – несложно догадаться, в каком клубе это было».
Абаскаль: «Я бы хотел вернуться в Москву».
Хвича заявил о желании покинуть «Наполи», «ПСЖ» согласовал все условия его контракта.
Виллиан Жозе прибыл в Бразилию для завершения перехода в «Баию».
Одемвингие сменил вид спорта.
Кубок Англии. «Манчестер Сити» раскрошил «Солфорд» (8:0), у Макэйти хет-трик.
Игрока АПЛ арестовали во время тренировки: подробности.
«Спартак» получил конкретное предложение по Николсону.
Месси думает о возвращении в «Барселону».
Источник: «Бомбардир»