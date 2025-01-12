8:0 «Манчестер Сити», Николсона ждут в Мексике, Месси хочет вернуться в «Барселону» и другие новости

Илич из «Торино» дал предварительный ответ «Спартаку».

«Спартак» может расторгнуть контракт с чемпионом 2017 года.

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита»: «Пришел левый человек и сказал заплатить судьям – несложно догадаться, в каком клубе это было».

Абаскаль: «Я бы хотел вернуться в Москву».

Хвича заявил о желании покинуть «Наполи», «ПСЖ» согласовал все условия его контракта.

Виллиан Жозе прибыл в Бразилию для завершения перехода в «Баию».

Одемвингие сменил вид спорта.

Кубок Англии. «Манчестер Сити» раскрошил «Солфорд» (8:0), у Макэйти хет-трик.

Игрока АПЛ арестовали во время тренировки: подробности.

«Спартак» получил конкретное предложение по Николсону.

Месси думает о возвращении в «Барселону».