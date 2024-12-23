В Казахстанской федерации футбола отреагировали на слухи об отставке Черчесова

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох ответил на вопрос о будущем главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

Сообщалось, что российского специалиста вскоре уволят по решению нового президента КФФ.

– В Казахстане появилась новость о том, что Черчесов покидает сборную страны. Это действительно так?

– Скажу так – это очередные слухи, которые ни мне, ни кому-либо из федерации комментировать не хочется.