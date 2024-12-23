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    • В Казахстанской федерации футбола отреагировали на слухи об отставке Черчесова

    В Казахстанской федерации футбола отреагировали на слухи об отставке Черчесова

    Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох ответил на вопрос о будущем главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

    Сообщалось, что российского специалиста вскоре уволят по решению нового президента КФФ.

    – В Казахстане появилась новость о том, что Черчесов покидает сборную страны. Это действительно так?

    – Скажу так – это очередные слухи, которые ни мне, ни кому-либо из федерации комментировать не хочется.

    • Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.
    • Под его руководством команда проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.

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    Источник: Sport24

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    23.12.2024 22:33
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