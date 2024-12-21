22 декабря на стадионе «Бутарке» состоится матч 18-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Вильярреалом». Обе команды находятся в непростой форме и нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в таблице.

«Леганес»

«Леганес» занимает 15-е место с 18 очками. Команда смогла удивить, победив «Барселону» в прошлом туре, однако в последних пяти матчах забила всего 4 гола, при этом пропустив 9. Лучший бомбардир команды Хуан Крус забил 5 голов в 18 матчах. «Леганес» старается играть от обороны, но слабая защита часто приводит к поражениям.

Последние матчи «Леганеса»:

«Вильярреал» идет на 5-м месте с 27 очками. Команда не может победить в последних 6 матчах, забив в этом отрезке лишь 4 гола. Лучший бомбардир «Вильярреала», Айосе Перес, на счету которого 11 голов в 14 матчах, остается ключевой фигурой атаки. Слабость в обороне также заметна: 8 пропущенных голов в последних 5 играх.

Последние матчи «Вильярреала»:

Личные встречи

«Вильярреал» имеет преимущество в личных встречах, выиграв 4 из последних 7 матчей. Однако в последнем матче в 2020 году «Леганес» неожиданно победил 2:1.

Последние встречи:

«Вильярреал» 1:2 «Леганес» (2020)

«Леганес» 0:3 «Вильярреал» (2019)

«Вильярреал» 2:1 «Леганес» (2019)

Статистика

«Леганес»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Вильярреал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Леганес» – «Вильярреал»

Обе команды находятся в кризисной форме, но «Вильярреал» располагает более качественным составом и мотивацией сохранить место в зоне еврокубков. «Леганес» может рассчитывать на домашний стадион, однако слабая оборона и низкая результативность значительно снижают их шансы.

Рекомендации для ставок:

Двойной шанс: ничья или победа «Вильярреала» – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет:Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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