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    • Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Унион», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Унион», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе Везерштадион «Вердер» примет «Унион» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Матч обещает быть интригующим, так как хозяева находятся в хорошей форме, в то время как гости пытаются выйти из серии неудачных игр.

    «Вердер»

    «Вердер» занимает 9-е место с 22 очками. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в 3 последних матчах. Йенс Стаге – ключевая фигура атаки с 6 голами в 12 матчах. В последних 5 играх «Вердер» забил 6 голов и пропустил только 3, демонстрируя надeжность в обороне. Команда особенно уверенно играет на своeм поле, где редко теряет очки.

    Последние матчи «Вердера»:

    • Санкт-Паули 0:2 Вердер
    • Бохум 0:1 Вердер
    • Вердер 1:0 Дармштадт (Кубок)
    • Вердер 2:2 Штутгарт
    • Айнтрахт 1:0 Вердер

    «Унион»

    «Унион» идeт на 12-м месте с 17 очками. Команда не может выиграть в 7 последних матчах, демонстрируя нестабильную форму. Бенедикт Холлербах, забивший 3 гола, остаeтся главным нападающим, однако атакующий потенциал команды явно недостаточен. В последних 5 играх «Унион» забил 4 гола и пропустил 7, что подчeркивает проблемы как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи «Униона»:

    • Унион 1:1 Бохум
    • Штутгарт 3:2 Унион
    • Унион 1:2 Байер
    • Вольфсбург 1:0 Унион
    • Унион 0:0 Фрайбург

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что «Унион» традиционно выступает удачнее против «Вердера», не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Однако в октябре 2023 года «Вердер» одержал победу на своeм поле со счeтом 2:0.

    Последние встречи:

    • Унион 2:1 Вердер (2024)
    • Вердер 2:0 Унион (2023)
    • Унион 1:0 Вердер (2023)
    • Вердер 1:2 Унион (2023)
    • Унион 3:1 Вердер (2021)

    Статистика

    «Вердер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Унион»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Вердер» – «Унион»

    «Вердер» выглядит явным фаворитом в этой встрече благодаря своей надeжной игре в обороне и уверенным результатам в последних матчах. «Унион» продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в защите, что делает их шансы на успех минимальными.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вердера» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Вердера» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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