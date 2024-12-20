21 декабря на стадионе Везерштадион «Вердер» примет «Унион» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Матч обещает быть интригующим, так как хозяева находятся в хорошей форме, в то время как гости пытаются выйти из серии неудачных игр.

«Вердер»

«Вердер» занимает 9-е место с 22 очками. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в 3 последних матчах. Йенс Стаге – ключевая фигура атаки с 6 голами в 12 матчах. В последних 5 играх «Вердер» забил 6 голов и пропустил только 3, демонстрируя надeжность в обороне. Команда особенно уверенно играет на своeм поле, где редко теряет очки.

Последние матчи «Вердера»:

Санкт-Паули 0:2 Вердер

Бохум 0:1 Вердер

Вердер 1:0 Дармштадт (Кубок)

Вердер 2:2 Штутгарт

Айнтрахт 1:0 Вердер

«Унион»

«Унион» идeт на 12-м месте с 17 очками. Команда не может выиграть в 7 последних матчах, демонстрируя нестабильную форму. Бенедикт Холлербах, забивший 3 гола, остаeтся главным нападающим, однако атакующий потенциал команды явно недостаточен. В последних 5 играх «Унион» забил 4 гола и пропустил 7, что подчeркивает проблемы как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи «Униона»:

Унион 1:1 Бохум

Штутгарт 3:2 Унион

Унион 1:2 Байер

Вольфсбург 1:0 Унион

Унион 0:0 Фрайбург

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Унион» традиционно выступает удачнее против «Вердера», не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Однако в октябре 2023 года «Вердер» одержал победу на своeм поле со счeтом 2:0.

Последние встречи:

Унион 2:1 Вердер (2024)

Вердер 2:0 Унион (2023)

Унион 1:0 Вердер (2023)

Вердер 1:2 Унион (2023)

Унион 3:1 Вердер (2021)

Статистика

«Вердер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Унион»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Вердер» – «Унион»

«Вердер» выглядит явным фаворитом в этой встрече благодаря своей надeжной игре в обороне и уверенным результатам в последних матчах. «Унион» продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в защите, что делает их шансы на успех минимальными.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вердера» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Вердера» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!