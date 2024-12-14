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    • Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», Бундеслига, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», Бундеслига, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 14-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Ожидается, что матч будет интересным и напряженным, с большим количеством атак и борьбы за важные очки.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» на данный момент занимает 4-е место в Бундеслиге с 24 очками. Команда демонстрирует хорошую атакующую игру, забив 8 голов в последних 5 играх, однако также допускает ошибки в обороне, пропустив 9 мячей. Беньямин Шешко, лучший бомбардир команды с 9 голами, продолжает быть лидером атаки. В последних матчах «РБ Лейпциг» продемонстрировал хорошую форму, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов, такие как поражение от «Астон Виллы» (2:3). В домашнем матче команда будет настроена на победу.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    • 10.12.2024: РБ Лейпциг 2:3 Астон Вилла (Лига чемпионов)
    • 07.12.2024: Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг
    • 04.12.2024: РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт (Кубок)
    • 30.11.2024: РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург
    • 26.11.2024: Интер 1:0 РБ Лейпциг (Лига чемпионов)

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» находится на 2-й позиции с 27 очками, что также является отличным результатом. Команда находит в себе силы забивать в большинстве матчей, но часто страдает в обороне. В последних 5 играх «Айнтрахт» забил 10 голов, но также пропустил 9. Лучший бомбардир команды, Омар Мармуш (18 голов), продолжает отличаться своей результативностью. «Айнтрахт» продемонстрировал неплохие результаты в последних играх, включая победы над «Хайденхаймом» (4:0) и важные ничьи в Лиге Европы.

    Последние матчи «Айнтрахт»:

    • 12.12.2024: Айнтрахт 3:2 Лион (Лига Европы)
    • 07.12.2024: Айнтрахт 2:2 Аугсбург
    • 04.12.2024: Айнтрахт 3:0 РБ Лейпциг (Кубок)
    • 01.12.2024: Хайденхайм 0:4 Айнтрахт
    • 28.11.2024: Мидтьюлланд 1:2 Айнтрахт (Лига Европы)

    Личные встречи

    В последних очных матчах «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» встречались с переменным успехом. На своем поле «РБ Лейпциг» традиционно показывает уверенную игру, но «Айнтрахт» не раз создавал проблемы. В последней встрече в Кубке «РБ Лейпциг» одержал победу с результатом 3:0, что может добавить уверенности хозяевам. В Бундеслиге же последние игры были более непредсказуемыми, включая ничью 2:2 в прошлом сезоне.

    Последние встречи:

    • 04.12.2024 (Кубок): РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт
    • 18.05.2024: Айнтрахт 2:2 РБ Лейпциг
    • 13.01.2024: РБ Лейпциг 0:1 Айнтрахт
    • 03.06.2023 (Кубок): РБ Лейпциг 2:0 Айнтрахт
    • 25.02.2023: РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт

    Статистика

    «РБ Лейпциг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Айнтрахт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»

    Ожидается, что матч будет динамичным и с большим количеством голевых моментов. «РБ Лейпциг» имеет определенное преимущество на домашнем стадионе, но «Айнтрахт» покажет борьбу и постарается зацепиться за ничью или даже за победу. Однако, с учетом атакующих возможностей обеих команд, вероятно, матч завершится в пользу «РБ Лейпциг» с небольшим отрывом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.85
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.25

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «РБ Лейпциг» за коэффициент 11.00

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    Источник: «Бомбардир»

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