14 декабря 2024 года на стадионе «Горняк» в Кривом Роге состоится матч 17-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Кривбасс» примет «Карпаты». Обе команды приближаются к этой встрече с разным настроем, и встреча обещает быть увлекательной.

«Кривбасс»

После 16 туров «Кривбасс» набрал 28 очков и располагается на 4-й позиции в турнирной таблице, что является хорошим результатом для команды. В последних матчах команда демонстрирует стабильные результаты: три победы подряд в рамках чемпионата, включая уверенную победу над «Черноморцем» (3:1). В атаке «Кривбасс» полагается на Егора Твердохлиба, который забил 8 голов в 16 матчах. В последних 5 играх «Кривбасс» забил 9 голов и пропустил всего 4. Стоит отметить, что команда имеет хороший средний показатель результативности – 1.8 гола за матч в последних играх, а также хорошую оборону, пропуская в среднем 0.8 гола за игру.

Последние матчи «Кривбасс»:

Черноморец Одесса 1:3 «Кривбасс»

«Кривбасс» 3:1 Полесье

Оболонь 0:1 «Кривбасс»

Колос 1:1 «Кривбасс»

«Кривбасс» 1:1 Рух

«Карпаты»

«Карпаты» набрали 24 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице. В последних играх они показали отличные результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Амбросий Чачуа, с 7 голами продолжает помогать команде удерживать позицию в середине турнирной таблицы. Однако в обороне «Карпаты» также имеют слабые места, пропуская в среднем 1 гол за матч в последних 5 играх. В последних выездных матчах у команды не получается показать хорошую игру: три поражения подряд, включая неудачи против сильных соперников.

Последние матчи «Карпаты»:

«Карпаты» 5:0 Верес

Заря 2:1 «Карпаты»

«Карпаты» 1:0 Колос

«Карпаты» 3:0 Левый берег

«Александрия» 3:0 «Карпаты»

Личные встречи

В последних личных встречах «Карпаты» показывают некоторое преимущество, выиграв два из трех последних матчей. В том числе «Карпаты» победили «Кривбасс» в августе 2024 года с убедительным результатом 3:0. Однако в предыдущих матчах «Кривбасс» удалось добиться положительных результатов, и в этом сезоне они выглядят сильнее на своем поле.

Последние встречи:

11.08.2024: «Карпаты» 3:0 «Кривбасс»

09.07.2023: «Кривбасс» 0:1 «Карпаты»

Статистика

«Кривбасс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Карпаты»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Карпаты»

«Кривбасс» демонстрирует стабильность и уверенность в атаке и обороне. Команда в хорошей форме, особенно дома, где она всегда способна создать проблемы для соперников. В то время как «Карпаты» показывают хорошие результаты в атаке, их выездные игры остаются нестабильными, и защита не всегда выдерживает давление.

Несмотря на то, что «Карпаты» могут забить, проблемы в обороне и слабая игра на выезде делают их положение трудным. «Кривбасс», с другой стороны, продолжает выигрывать и забивать, а также имеет достаточно сильную оборону для того, чтобы не допустить большого количества голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кривбасс» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80

Оба забьют – Нет – коэффициент 1.95

Победа «Кривбасс» с форой -1 – коэффициент 2.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Кривбасс» за коэффициент 6.50.

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