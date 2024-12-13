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    • Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Байер», Бундеслига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Байер», Бундеслига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года в рамках 14-го тура Бундеслиги «Аугсбург» примет «Байер» на стадионе ВВК-Арена. Обе команды показывают разную форму в этом сезоне: «Аугсбург» стабильно набирает очки, но все еще не может закрепиться в верхней половине таблицы, в то время как «Байер» находится в отличной форме и ведет борьбу за место в еврокубках.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице с 16 очками после 13 туров. Команда в последнее время демонстрирует хорошую атакующую игру, забив 12 голов в последних 5 матчах, но в то же время имеет проблемы в обороне, пропустив 7 мячей за тот же период. Особенно выделяется Самюэль Эссенде, который является лучшим бомбардиром команды с 6 голами. Однако в защите у «Аугсбурга» есть слабости, которые «Байер» вполне способен использовать.

    Последние матчи «Аугсбурга»:

    «Байер»

    «Байер» набрал 26 очков и занимает 3-е место в Бундеслиге. Команда в последнее время находится в отличной форме, выиграв 3 последних матча подряд, включая победу 2:1 над «Санкт-Паули». «Байер» отлично выглядит в атаке, забив 11 голов в последних 5 играх. В то же время, оборона также справляется с задачами, пропустив всего 2 гола в тех же играх. Особенно хороши индивидуальные игроки, такие как Флориан Виртц, который с 10 голами является главным бомбардиром команды.

    Последние матчи «Байера»:

    • «Байер» 2:1 «Санкт-Паули»
    • «Байер» 1:0 «Интер» (Лига чемпионов)
    • «Байер» 2:1 «Унион Берлин»
    • «Байер» 5:0 «Ред Булл» (Лига чемпионов)
    • «Байер» 1:0 «Бавария» (Кубок)

    Личные встречи

    История личных встреч между «Аугсбургом» и «Байером» показывает явное преимущество гостей, особенно в последних матчах. «Байер» не проигрывает в 13 из 14 последних выездных матчей против «Аугсбурга». В последних встречах «Байер» продемонстрировал сильную атакующую игру и уверенно справлялся с соперником, даже в гостевых матчах.

    Последние личные встречи:

    • «Байер» 2:1 «Аугсбург» (май 2024)
    • «Аугсбург» 0:1 «Байер» (январь 2024)
    • «Аугсбург» 1:0 «Байер» (февраль 2023)
    • «Байер» 1:2 «Аугсбург» (август 2022)
    • «Байер» 5:1 «Аугсбург» (январь 2022)

    Статистика команд

    «Аугсбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Байер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    Прогноз на матч «Аугсбург» – «Байер»

    «Байер» находится в отличной форме и продолжает показывать стабильные результаты, как в атаке, так и в обороне. «Аугсбург», несмотря на хорошие показатели в атаке, имеет проблемы в защите и вряд ли сможет противостоять мощной атаке гостей. «Байер» будет доминировать в этой встрече, а «Аугсбург» постарается использовать свои моменты, но, скорее всего, проиграет.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Байера» – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.05

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:14
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