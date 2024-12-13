14 декабря 2024 года на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором местная команда «Ньюкасл» примет «Лестер». Ожидается напряженная встреча, так как обе команды испытывают трудности в последних играх, но имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на результат матча.

«Ньюкасл»

После 15 туров «Ньюкасл» занимает 12-е место с 20 очками. Команда не может победить в последних 4 матчах Премьер-лиги и имеет определенные проблемы в обороне, пропустив 11 голов в последних 5 играх. В атаке «Ньюкасл» демонстрирует неплохие результаты, забив 9 голов в тех же матчах, и будет надеяться на свою звезду, Александера Иссака, который забил 7 голов в 15 играх. В последних играх команда подтверждает свою способность забивать, но все чаще допускает ошибки в защите.

Последние матчи Ньюкасла:

Брентфорд 4:2 Ньюкасл

Ньюкасл 3:3 Ливерпуль

Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл

Ньюкасл 0:2 Вест Хэм

Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл

«Лестер»

«Лестер» расположился на 16-м месте с 14 очками после 15 туров. Команда также испытывает проблемы в обороне, пропустив 12 голов в последних 5 матчах, но в атаке у них тоже есть кто забивает, особенно Джейми Варди, который сумел забить 6 голов в 14 матчах. «Лестер» не выигрывал в 3 последних выездных играх, что подчеркивает их трудности в матчах вне дома, но все же команда способна забивать, как это произошло в последних 4 играх подряд.

Последние матчи Лестера:

Лестер 2:2 Брайтон

Лестер 3:1 Вест Хэм

Брентфорд 4:1 Лестер

Лестер 1:2 Челси

Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер

Личные встречи

История очных матчей между «Ньюкаслом» и «Лестером» показывает довольно непредсказуемый ход событий. В последних 5 играх «Ньюкасл» одержал 3 победы, а «Лестер» 2. В матчах на поле «Ньюкасла» команды играли довольно осторожно, и это может повлиять на исход предстоящей встречи.

Последние встречи:

Ньюкасл 0:0 Лестер (май 2023)

Ньюкасл 2:0 Лестер (январь 2023, Кубок лиги)

Лестер 0:3 Ньюкасл (декабрь 2022)

Ньюкасл 2:1 Лестер (апрель 2022)

Лестер 4:0 Ньюкасл (декабрь 2021)

Статистика команд

Ньюкасл:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Лестер:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Лестер»

Обе команды имеют проблемы в обороне, что предполагает высокий шанс на голы с обеих сторон. «Ньюкасл», несмотря на свою не лучшую форму, играет дома и будет стремиться к победе. «Лестер» также будет бороться за очки в борьбе за выживание, но их слабая защита будет значительным препятствием в матче против атакующего «Ньюкасла». Ожидается, что «Ньюкасл» сможет победить, но при этом «Лестер» также имеет хорошие шансы на гол.

Рекомендации для ставок

Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Ньюкасла» за коэффициент 9.50

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