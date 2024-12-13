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    • Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Лестер», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Лестер», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором местная команда «Ньюкасл» примет «Лестер». Ожидается напряженная встреча, так как обе команды испытывают трудности в последних играх, но имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на результат матча.

    «Ньюкасл»

    После 15 туров «Ньюкасл» занимает 12-е место с 20 очками. Команда не может победить в последних 4 матчах Премьер-лиги и имеет определенные проблемы в обороне, пропустив 11 голов в последних 5 играх. В атаке «Ньюкасл» демонстрирует неплохие результаты, забив 9 голов в тех же матчах, и будет надеяться на свою звезду, Александера Иссака, который забил 7 голов в 15 играх. В последних играх команда подтверждает свою способность забивать, но все чаще допускает ошибки в защите.

    Последние матчи Ньюкасла:

    • Брентфорд 4:2 Ньюкасл
    • Ньюкасл 3:3 Ливерпуль
    • Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл
    • Ньюкасл 0:2 Вест Хэм
    • Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл

    «Лестер»

    «Лестер» расположился на 16-м месте с 14 очками после 15 туров. Команда также испытывает проблемы в обороне, пропустив 12 голов в последних 5 матчах, но в атаке у них тоже есть кто забивает, особенно Джейми Варди, который сумел забить 6 голов в 14 матчах. «Лестер» не выигрывал в 3 последних выездных играх, что подчеркивает их трудности в матчах вне дома, но все же команда способна забивать, как это произошло в последних 4 играх подряд.

    Последние матчи Лестера:

    • Лестер 2:2 Брайтон
    • Лестер 3:1 Вест Хэм
    • Брентфорд 4:1 Лестер
    • Лестер 1:2 Челси
    • Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер

    Личные встречи

    История очных матчей между «Ньюкаслом» и «Лестером» показывает довольно непредсказуемый ход событий. В последних 5 играх «Ньюкасл» одержал 3 победы, а «Лестер» 2. В матчах на поле «Ньюкасла» команды играли довольно осторожно, и это может повлиять на исход предстоящей встречи.

    Последние встречи:

    • Ньюкасл 0:0 Лестер (май 2023)
    • Ньюкасл 2:0 Лестер (январь 2023, Кубок лиги)
    • Лестер 0:3 Ньюкасл (декабрь 2022)
    • Ньюкасл 2:1 Лестер (апрель 2022)
    • Лестер 4:0 Ньюкасл (декабрь 2021)

    Статистика команд

    Ньюкасл:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Лестер:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Лестер»

    Обе команды имеют проблемы в обороне, что предполагает высокий шанс на голы с обеих сторон. «Ньюкасл», несмотря на свою не лучшую форму, играет дома и будет стремиться к победе. «Лестер» также будет бороться за очки в борьбе за выживание, но их слабая защита будет значительным препятствием в матче против атакующего «Ньюкасла». Ожидается, что «Ньюкасл» сможет победить, но при этом «Лестер» также имеет хорошие шансы на гол.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Ньюкасла» за коэффициент 9.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 10:21
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