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    • «Ньюкасл» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

    «Ньюкасл» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

    Ньюкасл
    14.12.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 16 тур
    4 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Лестер
    30' Д. Мерфи
    47' Б. Гимарайнс
    50' А. Исак
    60' Д. Мерфи
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ньюкасл
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    5
    Фабиан Шер
    ЦЗ
    33
    Дэн Берн
    ЦЗ
    21
    Валентино Ливраменто
    ПЗ
    8
    Сандро Тонали
    ОП
    39
    Бруно Гимарайнс
    (К) ЦП
    20
    Льюис Холл
    ЦП
    7
    Жоэлинтон
    АП
    10
    Энтони Гордон
    ЛВ
    23
    Джейкоб Мерфи
    ПВ
    14
    Александер Исак
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Лестер
    30
    Мадс Хермансен
    ВР
    16
    Виктор Кристиансен
    ЛЗ
    4
    Конор Коди
    ЦЗ
    23
    Янник Вестергор
    ЦЗ
    2
    Джеймс Джастин
    ПЗ
    22
    Оливер Скипп
    ОП
    17
    Хамза Чодури
    ЦП
    35
    Кейси МакАтир
    АП
    11
    Билал Эль-Ханнус
    АП
    9
    Джейми Варди
    (К) ЦФ
    10
    Стефи Мавидиди
    ЦФ
    Главный тренер
    Руд ван Нистелрой
    Ньюкасл
    19
    Одиссеас Влаходимос
    ВР
    13
    Мэтт Таргетт
    ЛЗ
    25
    Ллойд Келли
    ЦЗ
    2
    Киран Триппьер
    ПЗ
    11
    Харви Барнс
    ЛП
    28
    Джозеф Уиллок
    ЦП
    36
    Шон Лонгстафф
    ЦП
    24
    Мигель Альмирон
    ПВ
    18
    Вильям Осула
    ЦФ
    Лестер
    1
    Дэнни Уорд
    ВР
    33
    Люк Томас
    ЛЗ
    5
    Калеб Околи
    ЦЗ
    3
    Вут Фас
    ЦЗ
    49
    Henry Cartwright
    ЦП
    14
    Бобби Рид
    АП
    40
    Факундо Буонанотте
    АП
    18
    Жордан Айю
    ЦФ
    20
    Патсон Дака
    ЦФ
    3-1-2-3-1
    1
    Дубравка
    5
    Шер
    33
    Берн
    21
    Ливраменто
    8
    Тонали
    39
    Гимарайнс
    20
    Холл
    10
    Гордон
    7
    Жоэлинтон
    23
    Мерфи
    14
    Исак
    4-1-1-2-2
    30
    Хермансен
    2
    Джастин
    4
    Коди
    23
    Вестергор
    16
    Кристиансен
    22
    Скипп
    17
    Чодури
    35
    МакАтир
    11
    Эль-Ханнус
    10
    Мавидиди
    9
    Варди
    21
    Ливраменто
    2
    Триппьер
    2
    Триппьер
    21
    Ливраменто
    23
    Мерфи
    11
    Барнс
    11
    Барнс
    23
    Мерфи
    10
    Гордон
    28
    Уиллок
    28
    Уиллок
    10
    Гордон
    39
    Гимарайнс
    36
    Лонгстафф
    36
    Лонгстафф
    39
    Гимарайнс
    14
    Исак
    18
    Осула
    18
    Осула
    14
    Исак
    30
    Хермансен
    1
    Уорд
    1
    Уорд
    30
    Хермансен
    17
    Чодури
    5
    Околи
    5
    Околи
    17
    Чодури
    11
    Эль-Ханнус
    14
    Рид
    14
    Рид
    11
    Эль-Ханнус
    10
    Мавидиди
    40
    Буонанотте
    40
    Буонанотте
    10
    Мавидиди
    9
    Варди
    20
    Дака
    20
    Дака
    9
    Варди
    Остались в запасе
    Ньюкасл
    Лестер
    19
    Одиссеас Влаходимос
    ВР
    13
    Мэтт Таргетт
    ЛЗ
    25
    Ллойд Келли
    ЦЗ
    24
    Мигель Альмирон
    ПВ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    33
    Люк Томас
    ЛЗ
    3
    Вут Фас
    ЦЗ
    49
    Henry Cartwright
    ЦП
    18
    Жордан Айю
    ЦФ
    Главный тренер
    Руд ван Нистелрой
    Остались в запасе
    19
    Одиссеас Влаходимос
    ВР
    13
    Мэтт Таргетт
    ЛЗ
    25
    Ллойд Келли
    ЦЗ
    24
    Мигель Альмирон
    ПВ
    Остались в запасе
    33
    Люк Томас
    ЛЗ
    3
    Вут Фас
    ЦЗ
    49
    Henry Cartwright
    ЦП
    18
    Жордан Айю
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Главный тренер
    Руд ван Нистелрой
    Статистика матча Ньюкасл - Лестер
    3
    3
    Всего ударов по воротам
    27
    4
    Удары в створ
    11
    1
    Владение мячом %
    60
    40
    Желтые карточки
    3
    3
    Угловые удары
    5
    2
    Нарушения
    7
    16
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    590
    398
    Сейвы
    1
    7
    Точность передач %
    87
    77
    Удары мимо ворот
    9
    0
    Блокированные удары
    7
    3
    Удары из пределов штрафной
    20
    2
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    2
    xG (ожидаемые голы)
    3.78
    0.23

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Лестера», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Лестер»

    «Ньюкасл» – «Лестер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.12.2024 16:50
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