13 декабря 2024 года на стадионе «Europa-Park Stadion» в Фрайбурге состоится матч 14-го тура Бундеслиги, в котором местный «Фрайбург» примет «Вольфсбург». Обе команды набрали по 21 очку и располагаются на соседних строчках в таблице (7-е и 5-е места), что делает этот поединок особенно важным в контексте борьбы за высокие позиции.

Команда из Фрайбурга уверенно чувствует себя на домашнем стадионе, где не проигрывает в последних 5 играх. В то же время оборона не всегда справляется с напором соперников – в последних 5 играх «Фрайбург» пропустил 9 голов. Однако атака команды на хорошем уровне, что подтверждают 6 забитых мячей в тех же 5 играх. Важную роль в атакующих действиях продолжает играть Рицу Доан, лучший бомбардир команды с 5 голами в 15 матчах.

Последние матчи «Фрайбурга»:

Хоффенхайм 1:1 Фрайбург

Арминия 1:3 Фрайбург

Фрайбург 3:1 Боруссия М

Боруссия Д 4:0 Фрайбург

Карлсруэ 0:1 Фрайбург (Товарищеский матч)

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» находится в отличной атакующей форме, забив 16 голов в последних 5 матчах. Однако защита команды также пропускает немало – 5 голов в том же промежутке. Йонас Винд, с 7 голами в 14 матчах, продолжает быть лидером в атаке, но несмотря на его усилия, «Вольфсбург» по-прежнему уязвим в обороне. В последних играх команда одержала 4 победы подряд и явно нацелена продолжить эту серию.

Последние матчи «Вольфсбурга»:

Вольфсбург 4:3 Майнц

Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм (Кубок)

РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург

Вольфсбург 1:0 Унион Берлин

Хайденхайм 1:3 Вольфсбург

Личные встречи

В последних личных встречах «Фрайбург» и «Вольфсбург» обменивались победами, но преимущество на стороне «Фрайбурга» на его поле. «Вольфсбург» выиграл в последних двух гостевых играх в Фрайбурге, но с трудом справлялся с сильной атакой хозяев. Ожидается, что матч снова будет упорным, но преимущество на стороне хозяев.

Последние встречи:

Фрайбург 1:2 Вольфсбург (апрель 2024)

Вольфсбург 1:0 Фрайбург (декабрь 2023)

Фрайбург 2:0 Вольфсбург (май 2023)

Вольфсбург 6:0 Фрайбург (январь 2023)

Фрайбург 3:2 Вольфсбург (март 2022)

Статистика команд

«Фрайбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Вольфсбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Вольфсбург»

Судя по текущей форме, матч обещает быть зрелищным. «Вольфсбург» обладает мощной атакой, но и пропускает много. В свою очередь, «Фрайбург» на своем поле традиционно хорош, но имеет проблемы в обороне, что может позволить «Вольфсбургу» забить. Ожидается, что игра будет результативной с большим количеством атакующих действий с обеих сторон, но в конечном итоге хозяева смогут вырвать победу благодаря преимуществу на своем стадионе и более сбалансированному составу.

Рекомендации для ставок

Победа «Фрайбурга» – коэффициент 2.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Фрайбурга» – коэффициент 12.00

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