12 декабря на стадионе «Групама Стэдиум» «Лион» примет «Айнтрахт» в решающем матче группового этапа Лиги Европы. Обе команды демонстрируют отличную форму в атаке, что обещает зрелищный футбол.
«Лион»
Французский клуб уверенно выступает в последних матчах, победив в трех играх подряд. «Лион» демонстрирует результативность, забивая в среднем 2.60 гола за игру в последних пяти встречах. Александр Ляказетт – ключевая фигура в атаке, забивший 8 голов в текущем сезоне. Однако у команды есть слабое место в обороне, что может быть использовано соперником.
Последние матчи «Лиона»:
- Анжер 0:3 Лион
- Лион 4:1 Ницца
- Карабах 1:4 Лион
- Реймс 1:1 Лион
- Лион 1:0 Сент-Этьен
«Айнтрахт»
Немецкий клуб находится в отличной форме, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда делает ставку на эффективное нападение, где особенно выделяется Омар Мармуш с 17 голами в сезоне. «Айнтрахт» забивает в каждой из последних 18 игр, однако их оборона не всегда надежна – 6 пропущенных голов за последние 5 матчей.
Последние матчи «Айнтрахта»:
- Айнтрахт 2:2 Аугсбург
- РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт
- Хайденхайм 0:4 Айнтрахт
- Мидтьюлланд 1:2 Айнтрахт
- Айнтрахт 1:0 Вердер
Личные встречи
У команд ранее не было личных встреч, что делает предстоящий матч еще более интригующим.
Статистика
«Лион»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
«Айнтрахт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Лион» – «Айнтрахт»
Обе команды демонстрируют хорошую форму в атаке, и игра обещает быть результативной. «Лион» имеет преимущество домашнего поля, однако «Айнтрахт» способен оказать достойное сопротивление благодаря своим мощным нападающим.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.60
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:2 – коэффициент 10.50.
Такой счет отражает равные шансы команд и их атакующую активность.
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