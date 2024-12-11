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    • Прогноз на точный счет матча «Лион» – «Айнтрахт», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лион» – «Айнтрахт», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Групама Стэдиум» «Лион» примет «Айнтрахт» в решающем матче группового этапа Лиги Европы. Обе команды демонстрируют отличную форму в атаке, что обещает зрелищный футбол.

    «Лион»

    Французский клуб уверенно выступает в последних матчах, победив в трех играх подряд. «Лион» демонстрирует результативность, забивая в среднем 2.60 гола за игру в последних пяти встречах. Александр Ляказетт – ключевая фигура в атаке, забивший 8 голов в текущем сезоне. Однако у команды есть слабое место в обороне, что может быть использовано соперником.

    Последние матчи «Лиона»:

    • Анжер 0:3 Лион
    • Лион 4:1 Ницца
    • Карабах 1:4 Лион
    • Реймс 1:1 Лион
    • Лион 1:0 Сент-Этьен

    «Айнтрахт»

    Немецкий клуб находится в отличной форме, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда делает ставку на эффективное нападение, где особенно выделяется Омар Мармуш с 17 голами в сезоне. «Айнтрахт» забивает в каждой из последних 18 игр, однако их оборона не всегда надежна – 6 пропущенных голов за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Айнтрахта»:

    • Айнтрахт 2:2 Аугсбург
    • РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт
    • Хайденхайм 0:4 Айнтрахт
    • Мидтьюлланд 1:2 Айнтрахт
    • Айнтрахт 1:0 Вердер

    Личные встречи

    У команд ранее не было личных встреч, что делает предстоящий матч еще более интригующим.

    Статистика

    «Лион»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Айнтрахт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Лион» – «Айнтрахт»

    Обе команды демонстрируют хорошую форму в атаке, и игра обещает быть результативной. «Лион» имеет преимущество домашнего поля, однако «Айнтрахт» способен оказать достойное сопротивление благодаря своим мощным нападающим.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.60

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 – коэффициент 10.50.

    Такой счет отражает равные шансы команд и их атакующую активность.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:56
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