12 декабря на стадионе «Групама Стэдиум» «Лион» примет «Айнтрахт» в решающем матче группового этапа Лиги Европы. Обе команды демонстрируют отличную форму в атаке, что обещает зрелищный футбол.

«Лион»

Французский клуб уверенно выступает в последних матчах, победив в трех играх подряд. «Лион» демонстрирует результативность, забивая в среднем 2.60 гола за игру в последних пяти встречах. Александр Ляказетт – ключевая фигура в атаке, забивший 8 голов в текущем сезоне. Однако у команды есть слабое место в обороне, что может быть использовано соперником.

Последние матчи «Лиона»:

Анжер 0:3 Лион

Лион 4:1 Ницца

Карабах 1:4 Лион

Реймс 1:1 Лион

Лион 1:0 Сент-Этьен

«Айнтрахт»

Немецкий клуб находится в отличной форме, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда делает ставку на эффективное нападение, где особенно выделяется Омар Мармуш с 17 голами в сезоне. «Айнтрахт» забивает в каждой из последних 18 игр, однако их оборона не всегда надежна – 6 пропущенных голов за последние 5 матчей.

Последние матчи «Айнтрахта»:

Айнтрахт 2:2 Аугсбург

РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт

Хайденхайм 0:4 Айнтрахт

Мидтьюлланд 1:2 Айнтрахт

Айнтрахт 1:0 Вердер

Личные встречи

У команд ранее не было личных встреч, что делает предстоящий матч еще более интригующим.

Статистика

«Лион»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Айнтрахт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Лион» – «Айнтрахт»

Обе команды демонстрируют хорошую форму в атаке, и игра обещает быть результативной. «Лион» имеет преимущество домашнего поля, однако «Айнтрахт» способен оказать достойное сопротивление благодаря своим мощным нападающим.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.60

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 – коэффициент 10.50.

Такой счет отражает равные шансы команд и их атакующую активность.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!