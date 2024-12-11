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    • Прогноз на точный счет матча «Эльфсборг» – «Карабах», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эльфсборг» – «Карабах», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Бурос-Арена» состоится матч Лиги Европы между «Эльфсборгом» и «Карабахом». Обе команды завершат групповой этап и постараются улучшить свои позиции в турнире.

    «Эльфсборг»

    Шведская команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир клуба Майкл Байду продолжает приносить результат. Однако проблемы в обороне остаются актуальными: «Эльфсборг» пропустил 5 голов за этот же период.

    Последние матчи «Эльфсборг»:

    • Эльфсборг 5:1 Хэкен
    • Атлетик 3:0 Эльфсборг
    • Юргорден 0:3 Эльфсборг
    • Вернаму 0:0 Эльфсборг
    • Эльфсборг 1:1 Брага

    «Карабах»

    Азербайджанский клуб показывает высокую результативность, забив 10 голов в последних 5 играх. Однако оборона остается уязвимой, что подтверждает пропущенные 5 голов. Лучший бомбардир команды Леандру Андраде продолжает быть ключевым игроком атаки.

    Последние матчи «Карабах»:

    • Сабах 1:1 Карабах
    • Габала 0:2 Карабах
    • Нефтчи 0:3 Карабах
    • Карабах 1:4 Лион
    • Сабаил 0:3 Карабах

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящую игру.

    Статистика

    «Эльфсборг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Карабах»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Эльфсборг» – «Карабах»

    Матч обещает быть результативным. Учитывая атакующую активность обеих команд и их проблемы в обороне, вероятно, что голы будут забиты с обеих сторон. «Эльфсборг» имеет преимущество домашнего поля, но «Карабах» тоже способен создать трудности.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Двойной шанс «Эльфсборг» или ничья – коэффициент 1.65

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 – коэффициент 11.00.

    Такой счет отражает атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:48
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