12 декабря на стадионе «Бурос-Арена» состоится матч Лиги Европы между «Эльфсборгом» и «Карабахом». Обе команды завершат групповой этап и постараются улучшить свои позиции в турнире.

«Эльфсборг»

Шведская команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир клуба Майкл Байду продолжает приносить результат. Однако проблемы в обороне остаются актуальными: «Эльфсборг» пропустил 5 голов за этот же период.

Последние матчи «Эльфсборг»:

Эльфсборг 5:1 Хэкен

Атлетик 3:0 Эльфсборг

Юргорден 0:3 Эльфсборг

Вернаму 0:0 Эльфсборг

Эльфсборг 1:1 Брага

«Карабах»

Азербайджанский клуб показывает высокую результативность, забив 10 голов в последних 5 играх. Однако оборона остается уязвимой, что подтверждает пропущенные 5 голов. Лучший бомбардир команды Леандру Андраде продолжает быть ключевым игроком атаки.

Последние матчи «Карабах»:

Сабах 1:1 Карабах

Габала 0:2 Карабах

Нефтчи 0:3 Карабах

Карабах 1:4 Лион

Сабаил 0:3 Карабах

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящую игру.

Статистика

«Эльфсборг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Карабах»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Эльфсборг» – «Карабах»

Матч обещает быть результативным. Учитывая атакующую активность обеих команд и их проблемы в обороне, вероятно, что голы будут забиты с обеих сторон. «Эльфсборг» имеет преимущество домашнего поля, но «Карабах» тоже способен создать трудности.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Двойной шанс «Эльфсборг» или ничья – коэффициент 1.65

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 – коэффициент 11.00.

Такой счет отражает атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне.

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