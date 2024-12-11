12 декабря на стадионе «Бурос-Арена» состоится матч Лиги Европы между «Эльфсборгом» и «Карабахом». Обе команды завершат групповой этап и постараются улучшить свои позиции в турнире.
«Эльфсборг»
Шведская команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир клуба Майкл Байду продолжает приносить результат. Однако проблемы в обороне остаются актуальными: «Эльфсборг» пропустил 5 голов за этот же период.
Последние матчи «Эльфсборг»:
- Эльфсборг 5:1 Хэкен
- Атлетик 3:0 Эльфсборг
- Юргорден 0:3 Эльфсборг
- Вернаму 0:0 Эльфсборг
- Эльфсборг 1:1 Брага
«Карабах»
Азербайджанский клуб показывает высокую результативность, забив 10 голов в последних 5 играх. Однако оборона остается уязвимой, что подтверждает пропущенные 5 голов. Лучший бомбардир команды Леандру Андраде продолжает быть ключевым игроком атаки.
Последние матчи «Карабах»:
- Сабах 1:1 Карабах
- Габала 0:2 Карабах
- Нефтчи 0:3 Карабах
- Карабах 1:4 Лион
- Сабаил 0:3 Карабах
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящую игру.
Статистика
«Эльфсборг»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Карабах»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Эльфсборг» – «Карабах»
Матч обещает быть результативным. Учитывая атакующую активность обеих команд и их проблемы в обороне, вероятно, что голы будут забиты с обеих сторон. «Эльфсборг» имеет преимущество домашнего поля, но «Карабах» тоже способен создать трудности.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Двойной шанс «Эльфсборг» или ничья – коэффициент 1.65
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:2 – коэффициент 11.00.
Такой счет отражает атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в обороне.
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