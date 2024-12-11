12 декабря на стадионе «Аспмюра» состоится матч Лиги Европы между «Буде-Глимт» и «Бешикташ». Обе команды сохраняют шансы на успешное завершение группового этапа, что делает предстоящую встречу особенно важной.

«Буде-Глимт»

Норвежский клуб показывает стабильную игру в атаке, забив 12 голов в последних 5 матчах. Лидер команды Каспер Хег продолжает удивлять своей результативностью, забив 13 мячей в 27 играх. Однако слабое место «Буде-Глимт» – оборона: команда пропустила 9 голов в последних 5 матчах.

Последние матчи «Буде-Глимт»:

Буде-Глимт 5:2 Лиллестрем

Манчестер Юнайтед 3:2 Буде-Глимт

Одд 0:2 Буде-Глимт

Буде-Глимт 2:2 Фредрикстад

Буде-Глимт 1:2 Карабах

«Бешикташ»

Турецкий клуб переживает сложный период в турнире, особенно в обороне, где команда пропустила 8 голов за последние 5 игр. Однако наличие такого лидера, как Чиро Иммобиле, забившего 13 мячей за 18 игр, помогает «Бешикташу» сохранять атакующий потенциал.

Последние матчи «Бешикташ»:

Бешикташ 1:0 Фенербахче

Хатайспор 1:1 Бешикташ

Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив

Бешикташ 2:4 Гезтепе

Истанбул 0:0 Бешикташ

Личные встречи

История очных встреч говорит о преимуществе «Буде-Глимт», который выиграл два из трех последних матчей. Это подчеркивает умение норвежского клуба справляться с турецким соперником на своем поле.

Последние встречи:

Бешикташ 1:2 Буде-Глимт (2023)

Буде-Глимт 3:1 Бешикташ (2023)

Бешикташ 1:0 Буде-Глимт (2004)

Статистика

«Буде-Глимт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Бешикташ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Бешикташ»

Ожидается напряженная и результативная игра. Учитывая сильные стороны «Буде-Глимт» в атаке и слабость «Бешикташа» в обороне, норвежский клуб имеет небольшое преимущество.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Буде-Глимт» – коэффициент 2.40

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Буде-Глимт» – коэффициент 8.50.

Такой результат отражает атакующую силу норвежцев и нестабильность турецкой защиты.

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