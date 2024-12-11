Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Буде-Глимт» – «Бешикташ», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Буде-Глимт» – «Бешикташ», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Аспмюра» состоится матч Лиги Европы между «Буде-Глимт» и «Бешикташ». Обе команды сохраняют шансы на успешное завершение группового этапа, что делает предстоящую встречу особенно важной.

    «Буде-Глимт»

    Норвежский клуб показывает стабильную игру в атаке, забив 12 голов в последних 5 матчах. Лидер команды Каспер Хег продолжает удивлять своей результативностью, забив 13 мячей в 27 играх. Однако слабое место «Буде-Глимт» – оборона: команда пропустила 9 голов в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Буде-Глимт»:

    • Буде-Глимт 5:2 Лиллестрем
    • Манчестер Юнайтед 3:2 Буде-Глимт
    • Одд 0:2 Буде-Глимт
    • Буде-Глимт 2:2 Фредрикстад
    • Буде-Глимт 1:2 Карабах

    «Бешикташ»

    Турецкий клуб переживает сложный период в турнире, особенно в обороне, где команда пропустила 8 голов за последние 5 игр. Однако наличие такого лидера, как Чиро Иммобиле, забившего 13 мячей за 18 игр, помогает «Бешикташу» сохранять атакующий потенциал.

    Последние матчи «Бешикташ»:

    • Бешикташ 1:0 Фенербахче
    • Хатайспор 1:1 Бешикташ
    • Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив
    • Бешикташ 2:4 Гезтепе
    • Истанбул 0:0 Бешикташ

    Личные встречи

    История очных встреч говорит о преимуществе «Буде-Глимт», который выиграл два из трех последних матчей. Это подчеркивает умение норвежского клуба справляться с турецким соперником на своем поле.

    Последние встречи:

    • Бешикташ 1:2 Буде-Глимт (2023)
    • Буде-Глимт 3:1 Бешикташ (2023)
    • Бешикташ 1:0 Буде-Глимт (2004)

    Статистика

    «Буде-Глимт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Бешикташ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Бешикташ»

    Ожидается напряженная и результативная игра. Учитывая сильные стороны «Буде-Глимт» в атаке и слабость «Бешикташа» в обороне, норвежский клуб имеет небольшое преимущество.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Буде-Глимт» – коэффициент 2.40

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Буде-Глимт» – коэффициент 8.50.

    Такой результат отражает атакующую силу норвежцев и нестабильность турецкой защиты.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Буде-Глимт» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 