12 декабря на стадионе «Аспмюра» состоится матч Лиги Европы между «Буде-Глимт» и «Бешикташ». Обе команды сохраняют шансы на успешное завершение группового этапа, что делает предстоящую встречу особенно важной.
«Буде-Глимт»
Норвежский клуб показывает стабильную игру в атаке, забив 12 голов в последних 5 матчах. Лидер команды Каспер Хег продолжает удивлять своей результативностью, забив 13 мячей в 27 играх. Однако слабое место «Буде-Глимт» – оборона: команда пропустила 9 голов в последних 5 матчах.
Последние матчи «Буде-Глимт»:
- Буде-Глимт 5:2 Лиллестрем
- Манчестер Юнайтед 3:2 Буде-Глимт
- Одд 0:2 Буде-Глимт
- Буде-Глимт 2:2 Фредрикстад
- Буде-Глимт 1:2 Карабах
«Бешикташ»
Турецкий клуб переживает сложный период в турнире, особенно в обороне, где команда пропустила 8 голов за последние 5 игр. Однако наличие такого лидера, как Чиро Иммобиле, забившего 13 мячей за 18 игр, помогает «Бешикташу» сохранять атакующий потенциал.
Последние матчи «Бешикташ»:
- Бешикташ 1:0 Фенербахче
- Хатайспор 1:1 Бешикташ
- Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив
- Бешикташ 2:4 Гезтепе
- Истанбул 0:0 Бешикташ
Личные встречи
История очных встреч говорит о преимуществе «Буде-Глимт», который выиграл два из трех последних матчей. Это подчеркивает умение норвежского клуба справляться с турецким соперником на своем поле.
Последние встречи:
- Бешикташ 1:2 Буде-Глимт (2023)
- Буде-Глимт 3:1 Бешикташ (2023)
- Бешикташ 1:0 Буде-Глимт (2004)
Статистика
«Буде-Глимт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Бешикташ»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Бешикташ»
Ожидается напряженная и результативная игра. Учитывая сильные стороны «Буде-Глимт» в атаке и слабость «Бешикташа» в обороне, норвежский клуб имеет небольшое преимущество.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Буде-Глимт» – коэффициент 2.40
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Буде-Глимт» – коэффициент 8.50.
Такой результат отражает атакующую силу норвежцев и нестабильность турецкой защиты.
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