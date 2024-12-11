12 декабря на ПреЗеро-Арене в Германии состоится матч между «Хоффенхаймом» и «ФКСБ» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Немецкий клуб надеется завершить групповой этап на позитивной ноте, однако их соперник из Румынии демонстрирует отличную форму.
«Хоффенхайм»
Немецкий клуб находится в кризисе, занимая 25 место в турнире с 5 очками. Команда не побеждает в трех последних матчах в Лиге Европы и испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Лучший бомбардир, Андрей Крамарич, не отличается результативностью в текущем сезоне турнира.
Последние матчи «Хоффенхайма»:
- Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
- Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм
- Майнц 2:0 Хоффенхайм
- Брага 3:0 Хоффенхайм
- Хоффенхайм 4:3 РБ Лейпциг
ФКСБ
ФКСБ идет на 10 месте в группе с 10 очками и показывает впечатляющие результаты, одержав 3 победы в последних матчах. Румынская команда эффективно действует в атаке, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Лидер нападения, Даниэл Бырлиджа, стал ключевой фигурой команды.
Последние матчи ФКСБ:
- ФКСБ 2:1 Ботошани
- Agricola Borcea 1:2 ФКСБ
- Оцелул 1:4 ФКСБ
- ФКСБ 0:0 Олимпиакос
- ФКСБ 3:0 Униря Слобозия
Личные встречи
Ранее команды не встречались, что добавляет интриги в предстоящий матч.
Статистика
«Хоффенхайм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
ФКСБ:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – ФКСБ
Форма и результаты команд на текущий момент явно склоняют чашу весов в пользу «ФКСБ». Немецкая команда борется с оборонительными проблемами, что румынская атака может успешно использовать. Ожидается результативная встреча, в которой «ФКСБ» может продлить успешную серию.
Рекомендации для ставок:
- Победа ФКСБ или ничья (X2) – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу ФКСБ за коэффициент 9.50.
ФКСБ имеет все шансы воспользоваться нестабильностью «Хоффенхайма» и увезти три очка из Германии.
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