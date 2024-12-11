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    • Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – ФКСБ, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – ФКСБ, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на ПреЗеро-Арене в Германии состоится матч между «Хоффенхаймом» и «ФКСБ» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Немецкий клуб надеется завершить групповой этап на позитивной ноте, однако их соперник из Румынии демонстрирует отличную форму.

    «Хоффенхайм»

    Немецкий клуб находится в кризисе, занимая 25 место в турнире с 5 очками. Команда не побеждает в трех последних матчах в Лиге Европы и испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Лучший бомбардир, Андрей Крамарич, не отличается результативностью в текущем сезоне турнира.

    Последние матчи «Хоффенхайма»:

    • Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
    • Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм
    • Майнц 2:0 Хоффенхайм
    • Брага 3:0 Хоффенхайм
    • Хоффенхайм 4:3 РБ Лейпциг

    ФКСБ

    ФКСБ идет на 10 месте в группе с 10 очками и показывает впечатляющие результаты, одержав 3 победы в последних матчах. Румынская команда эффективно действует в атаке, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Лидер нападения, Даниэл Бырлиджа, стал ключевой фигурой команды.

    Последние матчи ФКСБ:

    • ФКСБ 2:1 Ботошани
    • Agricola Borcea 1:2 ФКСБ
    • Оцелул 1:4 ФКСБ
    • ФКСБ 0:0 Олимпиакос
    • ФКСБ 3:0 Униря Слобозия

    Личные встречи

    Ранее команды не встречались, что добавляет интриги в предстоящий матч.

    Статистика

    «Хоффенхайм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    ФКСБ:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «Хоффенхайм» – ФКСБ

    Форма и результаты команд на текущий момент явно склоняют чашу весов в пользу «ФКСБ». Немецкая команда борется с оборонительными проблемами, что румынская атака может успешно использовать. Ожидается результативная встреча, в которой «ФКСБ» может продлить успешную серию.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа ФКСБ или ничья (X2) – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу ФКСБ за коэффициент 9.50.

    ФКСБ имеет все шансы воспользоваться нестабильностью «Хоффенхайма» и увезти три очка из Германии.

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    «Хоффенхайм» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:23
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