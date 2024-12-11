12 декабря на ПреЗеро-Арене в Германии состоится матч между «Хоффенхаймом» и «ФКСБ» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Немецкий клуб надеется завершить групповой этап на позитивной ноте, однако их соперник из Румынии демонстрирует отличную форму.

Немецкий клуб находится в кризисе, занимая 25 место в турнире с 5 очками. Команда не побеждает в трех последних матчах в Лиге Европы и испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Лучший бомбардир, Андрей Крамарич, не отличается результативностью в текущем сезоне турнира.

Последние матчи «Хоффенхайма»:

Хоффенхайм 1:1 Фрайбург

Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм

Майнц 2:0 Хоффенхайм

Брага 3:0 Хоффенхайм

Хоффенхайм 4:3 РБ Лейпциг

ФКСБ

ФКСБ идет на 10 месте в группе с 10 очками и показывает впечатляющие результаты, одержав 3 победы в последних матчах. Румынская команда эффективно действует в атаке, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Лидер нападения, Даниэл Бырлиджа, стал ключевой фигурой команды.

Последние матчи ФКСБ:

ФКСБ 2:1 Ботошани

Agricola Borcea 1:2 ФКСБ

Оцелул 1:4 ФКСБ

ФКСБ 0:0 Олимпиакос

ФКСБ 3:0 Униря Слобозия

Личные встречи

Ранее команды не встречались, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Статистика

«Хоффенхайм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

ФКСБ:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – ФКСБ

Форма и результаты команд на текущий момент явно склоняют чашу весов в пользу «ФКСБ». Немецкая команда борется с оборонительными проблемами, что румынская атака может успешно использовать. Ожидается результативная встреча, в которой «ФКСБ» может продлить успешную серию.

Рекомендации для ставок:

Победа ФКСБ или ничья (X2) – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу ФКСБ за коэффициент 9.50.

ФКСБ имеет все шансы воспользоваться нестабильностью «Хоффенхайма» и увезти три очка из Германии.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!