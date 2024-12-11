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    • Прогноз на точный счет матча ПАОК – «Ференцварош», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча ПАОК – «Ференцварош», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Тумба» в Салониках пройдет встреча 6-го тура Лиги Европы между греческим ПАОКом и венгерским «Ференцварошем». Обе команды подходят к этой игре с разным настроем: ПАОК борется за выход в плей-офф, в то время как «Ференцварош» уже зарекомендовал себя как претендент на продолжение борьбы в турнире.

    ПАОК

    ПАОК после 5 туров набрал 4 очка и находится на 27 месте в группе. Греческая команда демонстрирует хорошую атакующую форму, забивая в среднем 3.40 гола за матч в последних 5 играх. Однако, несмотря на солидные результаты в атаке, «ПАОК» пропускает 1 гол в среднем за игру, что подчеркивает некоторые проблемы в обороне. В последних 5 матчах «ПАОК» не проигрывает, но его оборона остаeтся уязвимой.

    Последние матчи «ПАОК»:

    • 08.12.2024: Пансеррайкос 1:4 ПАОК (Суперлига)
    • 04.12.2024: ПАОК 7:1 Эгалео (Кубок)
    • 01.12.2024: ПАОК 2:2 Каллитея (Суперлига)
    • 28.11.2024: РФШ 0:2 ПАОК (Лига Европы)
    • 24.11.2024: Астерас 1:2 ПАОК (Суперлига)

    Лучший бомбардир «ПАОКа – Абдул Рахман Баба, который забил 6 голов в 18 матчах.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» набрал 9 очков в Лиге Европы после 5 туров и находится на 11 месте в группе, имея отличные шансы на выход в плей-офф. Команда показывает хорошую результативность в атаке, забивая в среднем 2.40 гола за матч в последних 5 играх. Однако их оборона оставляет желать лучшего, пропуская 1.80 гола за игру. Венгерский клуб победил в 3 последних матчах Лиги Европы, включая уверенную победу над «Мальме» (4:1). «Ференцварош» не проигрывает в 11 из последних 13 матчей, что свидетельствует о стабильности команды.

    Последние матчи «Ференцварош»:

    • 08.12.2024: Ференцварош 1:0 Залаэгерсег (Высшая лига)
    • 05.12.2024: Дебрецен 4:5 Ференцварош (Высшая лига)
    • 01.12.2024: Уйпешт 0:0 Ференцварош (Высшая лига)
    • 28.11.2024: Ференцварош 4:1 Мальме (Лига Европы)
    • 24.11.2024: Ференцварош 3:3 Дьошдьор (Высшая лига)

    Лучший бомбардир «Ференцвароша» – Барнабаш Варга, который забил 11 голов в 18 матчах.

    Личные встречи

    У команд нет личных встреч, что делает этот матч уникальным с точки зрения предсказания его исхода. Это также означает, что тренеры и игроки будут подходить к игре без учета предыдущих дуэлей, и все будет решаться в рамках текущей формы команд.

    Статистика команд

    ПАОК:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Ференцварош:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч ПАОК – «Ференцварош»

    «ПАОК» находится в хорошей форме и забивает много голов, но их защита всe еще оставляет пространство для атакующих действий соперников. «Ференцварош», в свою очередь, также демонстрирует высокую результативность в атаке, однако имеет проблемы в обороне. Ожидается, что обе команды будут активно атаковать, а исход матча может зависеть от того, кто сумеет минимизировать ошибки в защите. С учетом статистики и текущей формы команд, можно ожидать, что игра будет результативной.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ПАОК» – коэффициент 2.10
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу ПАОКа за коэффициент 11.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:15
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