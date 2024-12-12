ПАОК
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
5 : 0
Завершен
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Ференцварош
10' Тайсон
29' Брэндон
76' Ф. Чалов
80' А. Живкович (П)
89' К. Десподов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
19
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К) ВР
99
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Матеус Салданья
ЦФ
20
Адама Траоре
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ПАОК
54
Константинос Баломенос
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
15
Омар Колли
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
34
Тарик Тиссудали
ЛВ
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Ференцварош
63
Даниэль Радноти
ВР
1
Адам Варга
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
64
Алекс Тот
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
10
Кади Боржес
АП
93
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
4-3-1-2
42
Котарски
19
Кастро
21
Баба
5
Михайлидис
16
Кедзиора
14
Живкович
27
Оздоев
2
Камара
7
Константелиас
11
Тайсон
71
Брэндон
3-1-2-1-3
90
Дибус
3
Гартенманн
27
Сиссе
99
Рамирес
80
Майга
25
Макрецкис
15
Абу Фани
88
Ромменс
30
20
Траоре
11
Салданья
2
Камара
22
Шваб
22
Шваб
2
Камара
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
14
Живкович
47
Шоретайр
47
Шоретайр
14
Живкович
71
Брэндон
9
Чалов
9
Чалов
71
Брэндон
27
Сиссе
34
Густаво
34
Густаво
27
Сиссе
88
Ромменс
16
Закариассен
16
Закариассен
88
Ромменс
20
Траоре
10
Боржес
10
Боржес
20
Траоре
30
93
Мисиджан
93
Мисиджан
30
Остались в запасе
ПАОК
Ференцварош
54
Константинос Баломенос
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
15
Омар Колли
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
34
Тарик Тиссудали
ЛВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
63
Даниэль Радноти
ВР
1
Адам Варга
ВР
64
Алекс Тот
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
54
Константинос Баломенос
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
15
Омар Колли
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
34
Тарик Тиссудали
ЛВ
Остались в запасе
63
Даниэль Радноти
ВР
1
Адам Варга
ВР
64
Алекс Тот
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча ПАОК - Ференцварош
2
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
445
452
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
3.06
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Ференцвароша», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Ференцварош»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».