Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Трансляции
    • ПАОК – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

    ПАОК – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

    ПАОК
    12.12.2024, четверг, 20:45
    Лига Европы, 6 тур
    5 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Ференцварош
    10' Тайсон
    29' Брэндон
    76' Ф. Чалов
    80' А. Живкович (П)
    89' К. Десподов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ПАОК
    42
    Доминик Котарски
    ВР
    21
    Абдул Рахман Баба
    ЛЗ
    19
    Хонни Кастро
    ЛЗ
    5
    Яннис Михайлидис
    ЦЗ
    16
    Томаш Кедзиора
    ПЗ
    14
    Андрия Живкович
    (К) ЦП
    27
    Магомед Оздоев
    ЦП
    2
    Мади Камара
    ЦП
    7
    Яннис Константелиас
    АП
    71
    Брэндон
    ЦФ
    11
    Тайсон
    ЦФ
    Главный тренер
    Рэзван Луческу
    Ференцварош
    90
    Денеш Дибус
    (К) ВР
    99
    Кристиан Рамирес
    ЛЗ
    3
    Стефан Гартенманн
    ЦЗ
    27
    Ибрахим Сиссе
    ЦЗ
    80
    Хабиб Майга
    ОП
    25
    Чебраил Макрецкис
    ЦП
    15
    Мохаммед Абу Фани
    ЦП
    88
    Филипп Ромменс
    АП
    11
    Матеус Салданья
    ЦФ
    20
    Адама Траоре
    ЦФ
    30
    Zsombor Gruber
    ЦФ
    Главный тренер
    Паскаль Янсен
    ПАОК
    54
    Константинос Баломенос
    ВР
    41
    Димитриос Монастирлис
    ВР
    15
    Омар Колли
    ЦЗ
    23
    Жоан Састре
    ПЗ
    25
    Константинос Тимианис
    ОП
    22
    Штефан Шваб
    ЦП
    34
    Тарик Тиссудали
    ЛВ
    77
    Кирил Десподов
    ПВ
    47
    Шола Шоретайр
    ПВ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    Ференцварош
    63
    Даниэль Радноти
    ВР
    1
    Адам Варга
    ВР
    34
    Рауль Густаво
    ЦЗ
    64
    Алекс Тот
    ЦЗ
    54
    Norbert Kaján
    ЦЗ
    22
    Габор Салаи
    ЦЗ
    7
    Мохамед Бен Ромдан
    ЦП
    16
    Кристоффер Закариассен
    ЦП
    10
    Кади Боржес
    АП
    93
    Вирджил Мисиджан
    ЦФ
    8
    Александар Пешич
    ЦФ
    4-3-1-2
    42
    Котарски
    19
    Кастро
    21
    Баба
    5
    Михайлидис
    16
    Кедзиора
    14
    Живкович
    27
    Оздоев
    2
    Камара
    7
    Константелиас
    11
    Тайсон
    71
    Брэндон
    3-1-2-1-3
    90
    Дибус
    3
    Гартенманн
    27
    Сиссе
    99
    Рамирес
    80
    Майга
    25
    Макрецкис
    15
    Абу Фани
    88
    Ромменс
    30
    20
    Траоре
    11
    Салданья
    2
    Камара
    22
    Шваб
    22
    Шваб
    2
    Камара
    11
    Тайсон
    77
    Десподов
    77
    Десподов
    11
    Тайсон
    14
    Живкович
    47
    Шоретайр
    47
    Шоретайр
    14
    Живкович
    71
    Брэндон
    9
    Чалов
    9
    Чалов
    71
    Брэндон
    27
    Сиссе
    34
    Густаво
    34
    Густаво
    27
    Сиссе
    88
    Ромменс
    16
    Закариассен
    16
    Закариассен
    88
    Ромменс
    20
    Траоре
    10
    Боржес
    10
    Боржес
    20
    Траоре
    30
    93
    Мисиджан
    93
    Мисиджан
    30
    Остались в запасе
    ПАОК
    Ференцварош
    54
    Константинос Баломенос
    ВР
    41
    Димитриос Монастирлис
    ВР
    15
    Омар Колли
    ЦЗ
    23
    Жоан Састре
    ПЗ
    25
    Константинос Тимианис
    ОП
    34
    Тарик Тиссудали
    ЛВ
    Главный тренер
    Рэзван Луческу
    63
    Даниэль Радноти
    ВР
    1
    Адам Варга
    ВР
    64
    Алекс Тот
    ЦЗ
    54
    Norbert Kaján
    ЦЗ
    22
    Габор Салаи
    ЦЗ
    7
    Мохамед Бен Ромдан
    ЦП
    8
    Александар Пешич
    ЦФ
    Главный тренер
    Паскаль Янсен
    Остались в запасе
    54
    Константинос Баломенос
    ВР
    41
    Димитриос Монастирлис
    ВР
    15
    Омар Колли
    ЦЗ
    23
    Жоан Састре
    ПЗ
    25
    Константинос Тимианис
    ОП
    34
    Тарик Тиссудали
    ЛВ
    Остались в запасе
    63
    Даниэль Радноти
    ВР
    1
    Адам Варга
    ВР
    64
    Алекс Тот
    ЦЗ
    54
    Norbert Kaján
    ЦЗ
    22
    Габор Салаи
    ЦЗ
    7
    Мохамед Бен Ромдан
    ЦП
    8
    Александар Пешич
    ЦФ
    Главный тренер
    Рэзван Луческу
    Главный тренер
    Паскаль Янсен
    Статистика матча ПАОК - Ференцварош
    2
    4
    Всего ударов по воротам
    13
    9
    Удары в створ
    7
    2
    Владение мячом %
    50
    50
    Желтые карточки
    2
    4
    Угловые удары
    3
    2
    Нарушения
    11
    14
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    445
    452
    Сейвы
    2
    2
    Точность передач %
    82
    84
    Удары мимо ворот
    4
    5
    Блокированные удары
    2
    2
    Удары из пределов штрафной
    9
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    2
    xG (ожидаемые голы)
    3.06
    0.72

    Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Ференцвароша», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Ференцварош»

    ПАОК – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

    Новости по теме
    Чалов забил «Ференцварошу» в Лиге Европы 2
    Прогноз на точный счет матча ПАОК – «Ференцварош», Лига Европы, 12 декабря 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2024 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 