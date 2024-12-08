9 декабря на стадионе Tsentralnyi Stadion состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Полесье» примет «Рух». Обе команды показывают нестабильные результаты и борются за важные очки в середине таблицы.

«Полесье» находится в непростой ситуации, занимая 5-е место с 24 очками. Команда не может победить в 7 последних матчах, несмотря на неплохую результативность лидера атаки Алексея Гуцуляка, который забил 10 голов в сезоне. Проблемы «Полесья» кроются в слабой обороне: команда пропускает в 7 матчах подряд.

Последние матчи «Полесья»:

Премьер-лига: Рух 1:1 Полесье

Премьер-лига: Кривбасс 3:1 Полесье

Премьер-лига: Полесье 1:1 Заря

Премьер-лига: Динамо Киев 2:1 Полесье

Премьер-лига: Александрия 1:0 Полесье

«Рух» занимает 7-е место с 20 очками и находится в более стабильной форме, не проигрывая в трех последних матчах. Лидер команды Игорь Краснопир с 5 голами продолжает быть важным игроком в атаке. Команда показывает дисциплинированную игру в обороне, пропуская лишь 1 гол в среднем за последние 5 матчей.

Последние матчи «Руха»:

Премьер-лига: Рух 1:1 Полесье

Премьер-лига: Шахтер 1:1 Рух

Премьер-лига: Рух 1:0 Левый берег

Премьер-лига: Верес 2:0 Рух

Премьер-лига: Кривбасс 1:1 Рух

Личные встречи

Матчи между этими командами традиционно проходят в упорной борьбе. В трех последних встречах фиксировались ничейные результаты. Это свидетельствует о равенстве сил и вероятности еще одной напряженной игры.

Последние очные встречи:

04.12.2024: Рух 1:1 Полесье

25.02.2024: Рух 1:1 Полесье

12.08.2023: Полесье 0:1 Рух

Статистика

«Полесье»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Рух»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Полесье» – «Рух»

С учетом текущей формы команд, можно ожидать равную и осторожную игру. «Полесье» имеет преимущество домашнего поля, но его оборонительные проблемы могут позволить «Руху» навязать борьбу. Вероятность ничейного исхода высока.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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