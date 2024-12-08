9 декабря на стадионе Tsentralnyi Stadion состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Полесье» примет «Рух». Обе команды показывают нестабильные результаты и борются за важные очки в середине таблицы.
«Полесье»
«Полесье» находится в непростой ситуации, занимая 5-е место с 24 очками. Команда не может победить в 7 последних матчах, несмотря на неплохую результативность лидера атаки Алексея Гуцуляка, который забил 10 голов в сезоне. Проблемы «Полесья» кроются в слабой обороне: команда пропускает в 7 матчах подряд.
Последние матчи «Полесья»:
- Премьер-лига: Рух 1:1 Полесье
- Премьер-лига: Кривбасс 3:1 Полесье
- Премьер-лига: Полесье 1:1 Заря
- Премьер-лига: Динамо Киев 2:1 Полесье
- Премьер-лига: Александрия 1:0 Полесье
«Рух»
«Рух» занимает 7-е место с 20 очками и находится в более стабильной форме, не проигрывая в трех последних матчах. Лидер команды Игорь Краснопир с 5 голами продолжает быть важным игроком в атаке. Команда показывает дисциплинированную игру в обороне, пропуская лишь 1 гол в среднем за последние 5 матчей.
Последние матчи «Руха»:
- Премьер-лига: Рух 1:1 Полесье
- Премьер-лига: Шахтер 1:1 Рух
- Премьер-лига: Рух 1:0 Левый берег
- Премьер-лига: Верес 2:0 Рух
- Премьер-лига: Кривбасс 1:1 Рух
Личные встречи
Матчи между этими командами традиционно проходят в упорной борьбе. В трех последних встречах фиксировались ничейные результаты. Это свидетельствует о равенстве сил и вероятности еще одной напряженной игры.
Последние очные встречи:
- 04.12.2024: Рух 1:1 Полесье
- 25.02.2024: Рух 1:1 Полесье
- 12.08.2023: Полесье 0:1 Рух
Статистика
«Полесье»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
«Рух»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Полесье» – «Рух»
С учетом текущей формы команд, можно ожидать равную и осторожную игру. «Полесье» имеет преимущество домашнего поля, но его оборонительные проблемы могут позволить «Руху» навязать борьбу. Вероятность ничейного исхода высока.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.
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