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    • Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Рух», Премьер-лига, 9 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Рух», Премьер-лига, 9 декабря 2024 года

    9 декабря на стадионе Tsentralnyi Stadion состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Полесье» примет «Рух». Обе команды показывают нестабильные результаты и борются за важные очки в середине таблицы.

    «Полесье»

    «Полесье» находится в непростой ситуации, занимая 5-е место с 24 очками. Команда не может победить в 7 последних матчах, несмотря на неплохую результативность лидера атаки Алексея Гуцуляка, который забил 10 голов в сезоне. Проблемы «Полесья» кроются в слабой обороне: команда пропускает в 7 матчах подряд.

    Последние матчи «Полесья»:

    • Премьер-лига: Рух 1:1 Полесье
    • Премьер-лига: Кривбасс 3:1 Полесье
    • Премьер-лига: Полесье 1:1 Заря
    • Премьер-лига: Динамо Киев 2:1 Полесье
    • Премьер-лига: Александрия 1:0 Полесье

    «Рух»

    «Рух» занимает 7-е место с 20 очками и находится в более стабильной форме, не проигрывая в трех последних матчах. Лидер команды Игорь Краснопир с 5 голами продолжает быть важным игроком в атаке. Команда показывает дисциплинированную игру в обороне, пропуская лишь 1 гол в среднем за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Руха»:

    • Премьер-лига: Рух 1:1 Полесье
    • Премьер-лига: Шахтер 1:1 Рух
    • Премьер-лига: Рух 1:0 Левый берег
    • Премьер-лига: Верес 2:0 Рух
    • Премьер-лига: Кривбасс 1:1 Рух

    Личные встречи

    Матчи между этими командами традиционно проходят в упорной борьбе. В трех последних встречах фиксировались ничейные результаты. Это свидетельствует о равенстве сил и вероятности еще одной напряженной игры.

    Последние очные встречи:

    • 04.12.2024: Рух 1:1 Полесье
    • 25.02.2024: Рух 1:1 Полесье
    • 12.08.2023: Полесье 0:1 Рух

    Статистика

    «Полесье»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Рух»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Полесье» – «Рух»

    С учетом текущей формы команд, можно ожидать равную и осторожную игру. «Полесье» имеет преимущество домашнего поля, но его оборонительные проблемы могут позволить «Руху» навязать борьбу. Вероятность ничейного исхода высока.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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